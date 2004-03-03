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۱۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۷:۰۰

معاون بوش ادعا كرد :

در نامه زرقاوي به حملات ديروز عراق اشاره شده بود

ديك چني معاون بوش امروز در گفتگو با MSNBC گفت : در نامه اي كه به دست نيروهاي آمريكايي رسيده بود و به خط زرقاوي بود به حملاتي از نوع حملات كربلا اشاره شده بود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از MSNBC ديك چني معاون رئيس جمهور آمريكا امروز در گفتگو با اين شبكه خبري گفت كه باور دارد ابو مصعب زرقاوي يك اردني الاصل كه واشنگتن ادعا مي كند عامل القاعده در عراق است ، عامل حملات ديروز در كربلا و كاظمين است .
چني گفت : ما اخيرا يك نامه به خط وي پيدا كرده ايم كه براي عوامل القاعده ارسال شده بود. در اين نامه در مورد 25 حمله از اين نوع صحبت شده است و به استراتژي اين گروه براي آغاز حملات بر ضد شيعيان به منظور به راه انداختن يك جنگ شهري در داخل عراق اشاره شده است .
وي گفت : با توجه به اين نامه 17 صفحه اي مي توان انتظار حملات بيشتري را به شيعيان عراق داشت .  

کد مطلب 63191

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