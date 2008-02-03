تندروهای 1 + 5 واقع بین باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی با بیان اینکه اختلاف کشورهای موسوم به 1+5 در خصوص صدور قطعنامه جدید علیه ایران همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: در جلسات این کشورها اختلاف در دیدگاه ها همچنان وجود دارد و برخی کشورهای تندرو همچون گذشته تلاش می کنند تا صدور قطعنامه را در دستور کار داشته باشند و همچنان واقعیات و پیشرفت هایی که در پرتو همکاری های ایران و آژانس پدید آمده را نادیده انگارند.

وی مسیر این کشورهای تندرو را مسیر غیر منطقی دانست و ادامه داد: به هر صورت امیدواریم این کشورها رویکردی واقع بینانه در مواجه با موضوع هسته ای ایران داشته باشند.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی در خصوص تاثیر صدور قطعنامه جدید بر روند همکاری های ایران و آژانس، گفت: چنانچه قطعنامه جدیدی داشته باشیم تصمیم خود را به موقع اعلام خواهیم کرد اما ما به روند همکاری با آژانس بر اساس مدالیته مورد تفاهم دو طرف متعهد هستیم.

حسینی در پاسخ به این سئوال که آیا تداوم تعهد ایران به مدالیته به معنای عدم تاثیر قطعنامه جدید بر روند همکاری های ایران و آژانس خواهد بود، تصریح کرد: به هر صورت قطعنامه روندی نامناسب است که برخی کشورها آن را پیگیری می کنند و جمهوری اسلامی نیز تلاش هایی را در جهت جلب توجه این کشورها به گزارش آژانس به عنوان تنها مرجع ذیصلاح در این موضوع ساماندهی می کند.

وی یادآور شد: ما آنچه را که در خصوص همکاری ها با آژانس به توافق رسیده ایم ادامه می دهیم و شاهد پیشرفت هایی در این روند نیز هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص مرحله کنونی مذاکرات ایران با آژانس نیز مجددا تاکید کرد: همکاری های با آژانس ادامه دارد؛ ادامه دارد یعنی ادامه دارد.

حسینی در واکنش به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا نیز گفت: این قطعنامه نسبت به گذشته از واقع بینی بیشتری برخوردار است و حاوی برخی نکات مثبت از جمله دعوت برخی قدرتها به گفتگو ومذاکره جهت حل مسئله هسته ای ایران بوده است.

