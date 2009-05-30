به گزارش خبرگزاری مهر، عزالدین حیدری در مورد برگزاری همایش روز جمعه - 8 خرداد - در قم گفت: حضور اقشار مختلف مردم به ویژه روحانیون و طلاب شور و هیجان خاصی به هفتمین همایش پیاده روی داده بود که البته ناگفته نماند حضور بانوان و دانش آموزان نیز گرمی خاصی به این مراسم بخشیده بود.

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در ادامه تصریح کرد: این همایش که به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره دلاورمردیهای شهدای خرمشهربرگزار شد در مسافتی به طول 6 کیلومتر و از ورزشگاه شهید حیدریان آغاز و در کوه خضرنبی به پایان رسید.

وی افزود: در پایان این همایش همچون سایر همایش ها به قید قرعه جوایزی چون کمک هزینه سفر به مکه مکرمه، عتبات عالیات، کمک هزینه سفر به سوریه، مشهد مقدس، یک دستگاه خودرو سواری پراید، دوچرخه، البسه ورزشی و سکه بهار آزادی به شرکت کنندگان اهدا شد.

فدراسیون ورزشهای همگانی از ابتدای سال 88 تاکنون هفت همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در استانهای فارس ، همدان ، لرستان ، سیستان و بلوچستان ، ایلام ، آذربایجان شرقی و قم برگزار کرده است.