اشغالگران مسئول تامين امنيت عراق هستند

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين عمليات وحشيانه و ضد بشري در حالي صورت گرفت كه بيش از 2 ميلون تن از شيعيان جهان كه اكثر آنان را ايرانيان تشكيل مي دادند در سوگ سيد الشهداء "ع" به عزاداري مشغول بودند.



رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام تسليتي بمناسبت شهادت مظلومانه جمعي از عاشقان حسيني در فاجعه خونين كربلا و كاظمين تاكيد كردند: اين فاجعه و جنايت هولناك از هر دسته تروريست جنايتكاري صادر شده باشد اشغالگران عراق در مسئوليت سنگين آن سهيمند و ملت عراق بايد با پرهيز از دام اختلافات فرقه اي حقوق طبيعي و انساني را با وحدت كلمه و زير لواي مرجعيت ديني مطالبه كند.



سيد محمد خاتمي رئيس جمهور ضمن محكوم كردن انفجارهاي روز گذشته در كربلا و تسليت اين واقعه دردناك تاكيد كرد: بايد در پشت‌ اين‌ جنايت‌ هولناك‌ دست‌ اهريمناني‌ را ديد كه‌ ثبات‌ امنيت‌ و حاكميت‌ ملي‌ در عراق‌ را برنمي‌ تابند‌ ضمن اينكه ‌ تروريسم‌ و خشونت‌ را تحت‌ هر نامي‌ و هر كجا كه‌ باشد محكوم‌ مي‌ كنم.‌

وي ابراز اميدواري كرد كه با استقرار حاكميت‌ ملي‌ در عراق‌ هرچه‌ زودتر شاهد ثبات‌ و امنيت‌ در اين‌ كشور و سربلند همسايه‌ باشيم‌‌.



همچنين آيت‌الله‌ سيد محمود هاشمي شاهرودي‌ رئيس قوه قضائيه نيز در اطلاعيه‌ اي با ابراز تاسف‌ از اين‌ واقعه‌ دردناك‌ ، اين حوادث را‌ كه‌ همزمان‌ با عاشوراي‌ حسيني‌ در كربلاي‌ معلي‌ و شهر مقدس‌ كاظمين‌ رخ‌ داده‌ است‌ به‌ حضرت‌ ولي‌ عصر ‌(عج)‌ ، مقام‌ معظم‌ رهبري‌ و ملت‌ هاي‌ شريف‌ ايران‌ و عراق‌ تسليت‌ گفت.



مهدي كروبي‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي هم در پيامي‌ با محكوم‌ كردن‌ حادثه‌ غم‌انگيز روز گذشته كربلا و كاظمين‌ تصريح‌ كرده‌ است‌ :‌ همان‌ گونه‌ كه‌ خون‌ پاك‌ سيد شهيدان‌ امام‌ حسين(‌‌ع)‌‌ و شهداي‌ كربلا اسلام‌ را بيمه‌ و آن‌ را احيا كرد خون هاي‌ به‌ ناحق‌ ريخته‌ تعداد زيادي‌ از زائران‌ در سرزمين‌ عراق‌ نيز باعث‌ بيداري‌ مسلمانان‌ ، معرفي‌ دشمنان‌ اسلام‌ ، منافقين‌ و نمايان‌ شدن‌ چهره‌ راستين‌ اسلام‌ ناب‌ محمدي‌ خواهد شد‌ .



هاشمي رفسنجاني‌ رئيس‌ مجمع تشخيص‌ مصلحت ‌نظام‌ نيز با محكوم‌كردن ‌فاجعه‌انفجار در شهرهاي ‌مقدس‌ كربلا و كاظمين ‌و كويته ‌پاكستان ‌تاكيد كرد : اين‌ فجايع ‌ بار ديگر چهره ‌سفاك ‌و خون ‌آشام ‌و ضد انساني ‌دشمنان ‌اسلام ‌را به‌ جهانيان ‌نشان‌داد وخون ‌به ناحق ‌ريخته ‌عزاداران‌حسيني، نابودي دشمنان و بقاء‌اسلام و تشيع را تضمين ‌خواهد كرد.



بدنبال فجايع خونين عاشورا در كربلا شخصيتهاي سياسي كشورمان نيز در واكنش به اين وقايع ، چنين حوادثي را محكوم كردند.



بر اين اساس حميدرضا حاجي بابايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به حادثه ديروز كربلا تصريح كرد: نيروهاي اشغالگر يا نمي خواهند امنيت در عراق برقرار شود يا نمي توانند كه در هردو صورت مسئوليت حادثه خونين تروريستي ديروز برعهده آمريكاست.

وي خطاب به سازمان ملل و اتحاديه اروپا و سازمان كنفرانس اسلامي افزود: اين مجامع كه خود را طرفدار آزادي و دفاع از مردم مي دانند نبايد در اين گونه حوادث خونين سكوت كنند و بايد چاره اي بيانديشند.



همچنين دكترهمايون موحديان كارشناس ارشد مسائل عراق در گفتگو با "مهر" متذكر شد: با توجه به اينكه هم شوراي حكومتي عراق و هم فرمانداريهاي منطقه اي براي تامين امنيت در استانهاي عراق از جمله كربلا و نجف اعلام آمادگي كرده اند تاخير در واگذاري بيانگر اهداف پشت پرده آمريكا از اشغال عراق است

موحديان افزود: ايران بايد بابت شهادت هركدام از اتباع ايراني حق اقامه دعوي دردادگاه بين المللي را براي خود محفوظ دارد و طبق قوانين بين المللي ، آمريكا وظيفه جوابگويي در برابر تمام اين حوادث را دارد ولي متاسفانه به خاطر روحيه حاكم بر وزارت امور خارجه معمولا در اين زمينه ها يا اتفاق نظر وجود ندارد ويا ابتكارعمل موجود نيست و اگر هم هست پيگيرهاي مستمر براي به ثمر رساندن اين شكايات وجود ندارد.



جعفر گلباز مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در گفتگو با " مهر" ضمن محكوم كردن حادثه تروريستي ديروز در عراق تصريح كرد: عراق رها شده است و بي دولتي ريشه همه حوادث تروريستي است و بايستي هر چه سريعتر يك دولت مردمي در عراق تشكيل شود .

گلبازبا بيان اينكه مسووليت آمريكا در اين گونه حوادث با هر گونه تحليلي كه صورت بگيرد توجيه ناپذير است، مساله عراق را بسيار غامض و پيچيده توصيف كرد و گفت: عليرغم اينكه ريشه هاي دولت صدام بسيار عميق و چركين است اما امنيت كشوري كه اشغال مي شود به عهده اشغالگران است و آمريكا نمي تواند از پذيرش اين مسووليت شانه خالي كند و طفره برود .



علي يوسف پور مدير مسئول روزنامه سياست روز نيز در گفتگو با "مهر" تصريح كرد: پشت صحنه طراحي اين چنين عمليات تروريستي آمريكا و صهيونيسم جهاني و عوامل اجرايي كور و متعصب مذهبي هستند.

وي افزود : آمريكاييها براي منافع خود در جهان به هر اقدامي دست مي زند ولي در قبال كشته شدن هزاران مسلمان در فلسطين اشغالي در عراق هيچ گونه عكس العماي نشان نمي دهد واين نشان از سياستهاي غلط آمريكا در قبال جهان اسلام است.

يوسف پور گفت: به نظر مي رسد خود آمريكاييها در بسياري از انفجارها دست دارند تا به ملت عراق و شخص آيت الله سيستاني نشان دهند كه در عراق امنتيتي وجود ندارد و هنوز زمان برگزاري انتخابات در عراق فرا نرسيده است .



همچنين موسي قرباني عضو كميسيون حقوقي وقضايي مجلس در گفتگو با "مهر" با اشاره به اينكه در راستاي انفجارهاي كربلا و كشته شدن شماري از ايرانيان دولت جمهوري اسلامي بايد در مجامع بين المللي نسبت به اشغالگران طرح دعوا كند گفت: امنيت جان شهروندان در كشورهاي تحت اشغال با دولت اشغالگر است و وقتي به وظيفه خود عمل نكند بايد پاسخگو باشد.

وي در خصوص اظهارات نخست وزير انگليس مبني بر كوچك شمردن اين حوادث گفت: اين مواضع به منظور فرار از پاسخگويي است بدين شكل كه آقاي بلر با اين حرف احساس كرده كه پاسخگو نيست پس ترجيح داده كه حادثه را كوچك جلوه دهد

قرباني بااشاره به اينكه بايد به بحث مقابله با تروريسم بطور جدي نگاه كرد گفت: آمريكاييها اصلا به بهانه مقابله با تروريسم به عراق آمدند ولي همه مي بينند كه اين نوع اقدامات در عراق تشديد شده است كه به اين معناست كه در اهداف خود جدي نيستند والا تروريست حاكم بر عراق را بعد از دستگيري صدام بايد مجازات كنند در حاليكه آمريكاييها مايل به مجازات صدام نيستند به هر حال اين مسائل نشان دهنده اين است كه نمي خواهند برخورد جدي داشته باشند.



حميدرضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي نيز ضمن محكوم كردن اين فجايع در گفتگو با "مهر" تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران بايد مطالبه حقوق شهدا و كشته شدگان ايراني را در كربلا از آمريكا داشته باشد چون قانونا آمريكا بايد امنيت اين افراد تضمين كند و بايد خسارت ناشي از آسيب ديدن اين افراد را نيز بپردازد.

وي اضافه كرد: اقدام عوامل و مزدوران آمريكا و منافقين در اين كشور آنهم در روز عاشورا عصبانيت و دشمني كينه توزانه آنها را نسبت به روحيه مردم عراق نشان ميدهد .

ترقي در خصوص اظهارات نخست وزير انگليس مبني بر كوچك شمردن اين حوادث گفت: اصولا براي استكبارجهاني و آمريكا و انگليس كشته شدن صدها مسلمان يك تعرض به حقوق بشر و اقدام تروريستي تلقي نمي شود در حاليكه زنداني شدن يك نيروي سياسي طرفدار آنها در ايران موجب صدور بيانيه از طرف اتحاديه اروپا مي شود اما در برابر كشته شدن صدها انسان مظلوم وبي گناه اهميتي قائل نمي شوند كه نشانه سياست دوگانه آنها در دفاع از حقوق بشر است.



محسن تركاشوند عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه انفجارات خونين ديروز عراق آخرين حادثه از اين نوع نخواهد بود سازمانهاي بين المللي و مجامع جهاني را به كمك عملي براي ساماندهي به امور عراق فراخواند در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" يادآورشد كه در اين خصوص تنها محكوم كردن كافي نيست.

تركاشوند مرزهاي گسترده عراق و حجم گسترده زائران به اين كشور را ضرورت اجتناب ناپذير براي تشكيل يك دولت قدرتمند مردمي عنوان كرد و افزود: به نظر مي رسد در شرايط فعلي رهبران عراق ، مردم عراق ، كشورهاي اشغالگر و مجامع بين المللي هر چه سريعتر بايد مقدمات برگزاري يك انتخابات آزاد را در عراق فراهم كند تا اين كشور سامان يابد زيرا عراق اگر شرايطش به همين صورت ادامه يابد بستر آماده اي است براي تكرار حوادث تروريستي بيشتر در آينده.



پرويز كرمي مدير مسئول روزنامه جوان نيز در اين راستا به "مهر" گفت: آمريكاييها با اين عمل غير مستقيم مي خواستند نشان دهند كه هنوز زمان واگذاري قدرت به مردم فرا نرسيده است.

كرمي تاكيد كرد : من فكر مي كنم كه آمريكاييها با اين عمل غير مستقيم مي خواهند نشان دهند كه هنوززمان واگذاري قدرت به مردم و امنيت اين كشور به دست مردم فرا نرسيده است و ازاين طريق حضور خود را درعراق توجيه واعلام مي كنند كه عراق حتي توانايي برگزاري يك مجلس عزاداري را ندارد و به اين طريق بر ماندن خود در عراق صحه مي گذارند.

وي درباره راهكاريهاي مسلمانان براي مبارزه با اين تهديدات گفت : من فكرمي كنم كه يكي از نقاط ضعف مسلمان پراكندگي و اختلاف است. همه علماي سني و شيعه بر اين امر تاكيد دارند كه وحدت و همگرايي مسلمين در زمان فعلي باعث خنثي شدن توطئه هائي مي شود كه جامعه مسلمان را درجهان تهديد مي كند. ما بايد ازاين تفرقه ها بپرهيزيم اتحاد بيش ازپيش فرقه هاي مختلف ديني و خصوصا شيعه و سني مي تواند گره گشا باشد.