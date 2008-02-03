20 هزار پسر بچه ایرانی به بیماری تحلیل عضلات مبتلا هستند

مهندس رامک حیدری با اعلام اینکه دیستروفی عضلانی (MD‬) به بیش از 40 نوع بیماری ژنتیکی برمی ‌گردد، به خبرنگار مهر گفت: این بیماری باعث ضعف پیشرونده شده و موجب تحلیل عضلات اسکلتی بدن می ‌شود.

مدیرعامل انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی افزود: دیستروفی با توجه به سن شروع بیماری، شدت بیماری و الگوی ماهیچه ‌های مبتلایان فرق می ‌کند.

حیدری تصریح کرد: همه نوع این بیماری به سمت بدتر شدن می ‌رود به طوری که تباهی پیشرونده عضلات را در پی دارد و سرانجام اکثر بیماران توانایی راه رفتن را از دست می دهند.

وی افزود: بعضی از انواع بیماری دیستروفی؛ عضلات قلب، جهاز هاضمه، غدد درون ریز، ستون فقرات، چشمها، مغز و دیگر اندام‌ های بدن را تحت تاثیر قرار می ‌دهد.

حیدری تاکید کرد: فقط در خصوص نوع دوشن دیستروفی، از هر 3500 پسر در دنیا یک نفر به این بیماری مبتلا می ‌شود.

وی با اشاره به اینکه احتمال بروز دیستروفی های عضلانی در خانواده‌ های دارای ازدواج فامیلی بیشتر است، گفت: حدود 20 هزار نفر در ایران فقط به نوع دوشن دیستروفی مبتلا هستند.

مدیرعامل انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی، نوع دوشن را شایع ترین نوع این بیماری دانست و افزود: این نوع از دیستروفی که فقط مختص پسربچه ها است از حدود 6 سالگی خودش را نشان می دهد و تا 15 سالگی فرد را دچار معلولیت می کند.