نمایشگاه کتاب "قیام حسینی انقلاب خمینی" آغاز به کار کرد

براتعلی فریدونی مدیرکل امور کتابخانه های عمومی قم در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز به کار نمایشگاه کتابی با موضوعهای محرم و انقلاب اسلامی در این استان خبر داد و گفت: این نمایشگاه با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی و نمایندگی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در قم از دیروز (13 بهمن) و در کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای که بزرگترین کتابخانه قم به شمار می رود، شروع شده و تا 21 بهمن ماه صبح و عصر به مراجعان خدمات ارائه می دهد.

وی افزود: در این نمایشگاه 800 عنوان کتاب با موضوع قیام حسینی و انقلاب اسلامی در 1500 جلد به معرض نمایش و فروش گذاشته شده است. در کنار این کتابها اسناد مربوط به دوره انقلاب و شماری از نشریات آن زمان به نمایش گذاشته شده است.

وی با اعلام تخفیف 20 درصدی نمایشگاه برای خریداران، گفت: امیدوار بودیم موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) پایان نامه هایی را که به حوادث دوران انقلاب پرداخته و به صورت کتاب درآمده اند، به نمایشگاه بیاورد که موسسه با این درخواست موافقت نکرد.