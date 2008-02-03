مشکلی برای عقد قرارداد نیست / استحقاق نشستن روی نیمکت تیم ملی را ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، خاویرکلمنته در پایان نشست امروز خود با اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ضمن بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: موارد خوبی دراین نشست مطرح شد و مشکل خاصی برای عقد قرار داد نیست.

وی با اشاره به اینکه مذاکره با فدراسیون فوتبال ایران طبق روال عادی پیش می رود افزود: مذاکرات مسیر خوبی را طی می کند البته باید زمان بیشتری بگذارد تا توافقات نهایی حاصل شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان تاکید کرد: شناخت کمی از فوتبال ایران دارم. امیدوارم دراین مذاکرات فوتبال ایران را بیشتر بشناسم و قرارداد امضا کنم.

کلمنته با اشاره به اینکه فردا از امکانات کمپ تیم های ملی بازدید خواهد کرد درخصوص حضور خود بر روی نیمکت تیم ملی در بازی مقابل سوریه گفت: فکر می کنم نباید در این بازی روی نیمکت بنشینیم با توجه به اینکه تیم را تمرین نداده ام بهتر است مربیانی تیم را هدایت کنند که طی هفته های اخیر با بازیکنان کار کردند و ازتوانایی های آنها آگاهند.

وی با تاکید براینکه نشستن روی نیمکت تیم ملی مقابل سوریه حقش نیست تصریح کرد: کار ما در مرحله مقدماتی جام جهانی آسان نیست. همه تیم ها می خواهند صعود کنند که همین مسئله کار ما را دشوار می کنند. با توجه به اینکه تیم را طی هفته های اخیر تمرین نداده ام استحقاق نشستن روی نیمکت و هدایت تیم مقابل سوریه را ندارم.