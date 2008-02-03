سه طرح بزرگ توسط سازمان بازیافت مشهد افتتاح خواهد شد

علی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در راستای توسعه فنی و صنعتی سازمان بازیافت، همچنین ارائه مطلوبتر و سهولت امر خدمت رسانی به شهروندان، این سازمان اقدام به افتتاح سه پروژه مهم در سطح شهر کرده است.

وی اظهار داشت: توسعه کارخانه بازیافت پلاستیک با ظرفیت شش تن در روز با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال که از این میزان چهار میلیارد ریال به صورت مشارکتی، پنج میلیارد ریال توسط سازمان بازیافت و یک میلیارد ریال دیگر نیز توسط شهرداری تامین شده، یکی از طرحهای یاد شده است.

نجفی افزود: برای اولین بار در کشور، پنج ایستگاه ثابت مبادله پسماند خشک، مراکز پسماندهای خشک با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال توسط سازمان بازیافت در شهر مشهد از دیگر طرح های این سازمان است.

وی تصریح کرد: ساخت و نصب و بهره برداری از یک هزار واحد جایگاه زباله و مخزن گالوانیزه، با ظرفیت یک هزار و 100 لیتر با اعتباری بالغ بر 400 میلیون تومان نیز از دیگر طرحهای سازمان بازیافت شهرداری مشهد است.

افتتاح این پروژه ها 20 بهمن ماه سال جاری همزمان با هشتمین روز از ایام الله دهه مبارک فجر خواهد بود.