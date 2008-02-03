رایزنی هیئتی از بحرین با رهبران حماس در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر "احمد بحر" در بیانیه ای مطبوعاتی که نسخه ای از آن برای "مهر" ارسال شد؛ ضمن اعلام این خبر افزود: جانشین رئیس پارلمان فلسطین با استقبال از این هیئت با آنها درباره آخرین تحولات مسئله فلسطین وتبعات وتاثیرات محاصره نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی به بحث وتبادل نظر پرداخت.

هیئت بحرینی نیز حمایت ملت بحرین را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کرد.

این هیئت متشکل از مسئولان سازمانهای خیریه بحرینی و به ریاست ناصر الفضاله نماینده پارلمان این کشور در پی شکسته شدن محاصره غزه وباز شدن مرز بین مصر و نوار غزه موفق به ورود به داخل غزه ودیدار با مسئولین فلسطینی شدند.

بر اساس این گزارش، چندین هیئت از سازمانها وگروه های دولتی وغیر دولتی عربی واسلامی با استفاده از فرصت به دست آمده در شکسته شدن دیوارحائل بین مصر و نوار غزه، وارد این منطقه شده و با رهبران حماس ودولت منتخب فلسطین دیدار کرده وکمکهای انسان دوستانه خود را مستقیما تسلیم آنها کردند.



به گزارش مهر، رژیم صهیونیستی حدود دو هفته است که نوارغزه را در محاصره کامل قرار داده و تمام گذرگاههای این منطقه را بسته است.

این محاصره سبب شد شهروندان نوارغزه با منفجر کردن دیوار مرزی مصر و رفح در جنوب نوارغزه، به شهرکهای مرزی مصر هجوم برده و مایحتاج غذایی خود را فراهم کنند.