قرارداد کلمنته نهایی شده است / کلمنته دیدار با سوریه را تماشا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در خاتمه نشست صبح امروز اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با خاویرکلمنته ضمن بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: جلسه خوبی با خاویرکلمنته داشتیم که طی آن در خصوص ماهیت فرهنگ فوتبال ایران، علاقه مندی مردم به این رشته ورزشی، مسابقات فوتبال ، تعداد تیم های و نحوه برگزاری رقابت ها و ... صحبت کردیم.

وی با اشاره به اینکه شرایط کلی فوتبال ایران برای خاویر کلمنته تشریح شده است، درخصوص عقد قرارداد با این مربی اسپانیایی گفت: قرار داد با کلمنته نهایی شده است. ما منتظریم که این مربی برنامه ها و تقویم کاری خود را ارائه کند تا بر اساس آن قرارداد به امضا برسد.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: کلمنته برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران اختیارتام دارد و تمام مسائل فنی به وی واگذار شده است.

کفاشیان در خصوص نحوه اقامت کلمنته در کشورمان گفت: بر اساس مفاد قرار داد این مربی می تواند سالی دو بار از ایران خارج شود. البته در بین انعطاف داریم و در صورت خواست وی و در نظر گرفتن شرایط تیم ملی به او اجازه خروج از کشور خواهیم داد.

وی درخاتمه تاکید کرد: در بازی مقابل سوریه کادر فنی فعلی تیم ملی را هدایت خواهد کرد و کلمنته تنها بازی را تماشا می کند تا شناخت بیشتری نسبت به تیم ملی پیدا کند.