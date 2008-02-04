تنها نماینده ایران در اسپانیا هستم /برای مدال به دوحه می روم

احسان مهاجرشجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: مربی ام یک هفته ایست به ایران بازگشته و هم اکنون تمرینات خود را در بخش داخل سالنی در تهران دنبال می کنم. مربی ام از من رضایت کامل دارد وامیدوار است که بتوانم در المپیک نتیجه خوبی را بدست آورم.

وی با تاکید بر اینکه رکوردش در حد مدال آسیایی است، اظهار داشت: رکورد مسابقات دوی 800 متر داخل سالن یک دقیقه و 48 ثانیه و 48 صدم ثانیه است . قطعا با رکوردهایی که در این مدت زده ام برای کسب مدال به دوحه قطر خواهم رفت.

مهاجر شجاعی که یکی از دارندگان سهمیه ورودی المپیک پکن است، افزود: هر چند سجاد مرادی هم توانسته رکورد ورودی مسابقات جهانی را ثبت کند اما تا این لحظه من تنها نماینده ایران دررقابت های دوومیدانی داخل سالن جهان در اسپانیا خواهم بود، البته حضور من در این رقابت ها با نظر مربی ام است . تمام تلاشم این است که بتوانم در این رقابتها نتیجه خوبی بگیرم.

دونده دوهای استقامت ایران با اشاره به اینکه اولین رقابت پیش روی وی در فصل آینده مسابقات جایزه بزرگ الجزایراست، ادامه داد: قرار است طبق برنامه بعد از مسابقات دوحه قطر و اسپانیا مدتی در تهران تمرین کنم و سپس برای برپایی اردو به کشورهای خارجی اعزام شوم، البته برنامه مربی ام حضور در دو اردوی یک ماهه در کشورهای ترکیه ومراکش است که احتمالا فروردین ماه برای ادامه تمرین به این کشورها خواهم رفت.