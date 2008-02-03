کریمی گفت بهتر است به الاهلی بروم / می خواهم در لیگ انگلستان بازی کنم

میلاد میداودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: از چندی پیش آقای شفیع زاده به من گفته بودند که از تیم الاهلی پیشنهاد دارم ولی طبق قراری که با هم داشتیم، تصمیم گرفتیم این موضوع را علنی نکنیم تا حضورم در این تیم با مشکلی مواجه نشود.

وی با اشاره به این موضوع که بازیکنان تیم به خوبی از وی استقبال کرده و چندنفر آنها هم فارسی صحبت می کنند، اضافه کرد: در این 4 ماه تمام تلاشم را انجام می دهم تا به موفقیت تیم کمک کنم. البته پس از پایان این مدت باردیگر با مسئولان باشگاه مذاکره خواهم کرد تا درخصوص آینده ام تصمیم گیری شود.

مهاجم جدید تیم فوتبال الاهلی با اشاره به این موضوع که هدف این تیم موفقیت در لیگ و جام حذفی است، تصریح کرد: پس از دیدار با سوریه درتمرینات این تیم شرکت می کنم. ضمن اینکه در هفته یازدهم هم برابر الوحده به میدان خواهم رفت که نخستین حضورم درمسابقات الاهلی بازی و تجربه بسیار سختی خواهد بود.

مهاجم پیشین استقلال اهواز درمورد از دست دادن شانس آقای گل شدن در لیگ برتر ایران پس از پیوستن به الاهلی، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این عنوان تلاش زیادی انجام دادم و می توانستم با ادامه روند گلزنی ام در لیگ به این عنوان دست یابم اما با تصمیم باشگاه به الاهلی پیوستم.

وی با اشاره به این موضوع که دیدار با کاستاریکا مسابقه مناسبی برای تیم ملی بود، تصریح کرد: امیدوارم با هماهنگی بیشتر بین بازیکنان بتوانیم با شکست سوریه در ورزشگاه آزادی، گام محکمی را برای صعود به مرحله بعدی این مسابقات را برداریم.

مهاجم ملی پوش کشورمان در خصوص کلمنته افزود: شناخت زیادی از این مربی ندارم اما امیدوارم تیم ملی با حضور وی در مسابقات بین المللی نتایج خوبی کسب کرده و بار دیگر به عنوان برترین تیم آسیا خود را معرفی کند.

میداودی در پایان گفت: هدفم این است که با پیشرفت در فوتبالم در آینده ای نزدیک به لیگ برتر انگلستان بپیوندم و به آرزویم که حضور و بازی در منچستر یونایتد است، دست یابم.