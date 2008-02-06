تیمی ضعیف تر از ایران در دوحه نبود / حرفی برای گفتن نداریم

اصغرخالقی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: در توربین المللی دوحه قطر به غیر از تیم های اروپایی و آمریکایی تنها دو کشور آسیایی ایران و قطر حضور داشتند . سطح دوچرخه سواری آسیا و جهان بسیار متفاوت است و عملا ما در تورهای سطح بالایی مانند دوحه قطر مقابل دوچرخه سواران اروپایی حرفی برای گفتن نداریم.

وی با بیان اینکه تیم ما برای قرارگرفتن در بین 10 تیم اول به دوحه رفته بود، گفت: ما بهترین تیم دوچرخه سوارن خود را به این رقابتها اعزام کردیم اما سطح دوچرخه سواری کشورمان در همین اندازه بود. نمی توان گفت رکابزنان ما ضعیف ظاهر شدند چون رکوردهای خودشان را در این دیدارها تکرار کردند اما در مقابل رقبای اروپایی و آمریکایی توانشان در همین حد بوده است.

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری در خصوص امتیازات تیم قطر به نسبت ایران اظهار داشت: رکابزنان قطری دست به ماشین مسیرها را طی می کردند و با امتیاز میزبانی هیچ اخطاری هم دریافت نکردند.

وی تصریح کرد: حتی رکابزنان تیم ما یک مسیر کوتاه را دست به ماشین طی کردند که بلافاصله از سوی داوران یک اخطار گرفتند. کشورهای دیگر هم اگر این خطا را انجام می دادند، جریمه می شدند. ما از این شرایط ناعادلانه فیلم گرفته ایم اما مسابقات تمام شده و دیگر فایده ای برای ما ندارد.

خالقی ادامه داد: به هر حال سطح تیم های اروپایی شرکت کننده در این رقابتها از ما بالاتر بود حتی ترکیب تیم قطر هم برگرفته از ورزشکاران اروپایی و آمریکایی بود. هر چند رکابزنان ما دراین تور بین المللی در حد خود پا زده اند اما تیمی از ما ضعیف تر در مسابقات حضور نداشت.

تور بین المللی دوحه به مدت یک هفته و با حضور 16 تیم باشگاهی در 5 مرحله استقامت جاده و یک مرحله پرولوگ ( تایم تریل انفرادی جاده ) و به مسافت تقریبی 710 کیلومتر در کشور قطر برگزار شد که تیم ایران در رده بندی نهایی در جایگاه آخر ایستاد.