اوغلو خواستار اقدامات ملموس جهان اسلام برای حمایت از فلسطین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، "اکمل الدین احسان اوغلو" امروز در نشست فوق العاده وزیران امور خارجه کشورهای عضو این سازمان برای بررسی اوضاع بحرانی نوار غزه اظهار داشت : آنچه که اکنون در غزه اتفاق می افتد؛ آخرین حلقه از سلسله تجاوزات و اقدامات غیر قانونی اسرائیل که نقض آشکار قوانین بین المللی و انسانی است، به شمار می رود.

وی در ادامه به خطرات تداوم تجاوزات رژیم اسرائیل به مناطق فلسطینی با هدف ترور رهبران فلسطینی و نیز توسعه شهرکهای صهیونیستی، احداث دیوار حائل و حفاری در زیر مسجد الاقصی هشدار داد.

اوغلو در ادامه از ناکامی شورای امنیت سازمان ملل متحد در صدور بیانیه ای درباره غزه به سبب کارشکنی های آمریکا با وجود آنکه مشکل، جنبه انسانی داشت و اسرائیل عامل محاصره نوارغزه و بسته شدن گذرگاههای این منطقه بوده است؛ ابراز تاسف کرد.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در پایان از کشورهای اسلامی خواست برای حل بحران غزه تنها به محکوم کردن (جنایات اسرائیل) که در طول سالهای گذشته چیزی برای ملت فلسطین نداشته است، اکتفا نکنند و برای حمایت از فلسطین اقدامات ملموس اتخاذ کنند.

به گفته منابع آگاه، درنشست امروز، وزیران امورخارجه کشورهای اسلامی بیانیه ای را صادرخواهند کرد که بر ضرورت پایان محاصره غزه و همچنین تقدیم کمکهای بشردوستانه به ملت فلسطین تاکید دارد.

به گزارش مهر، جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه اول بهمن خواستار برگزاری نشست سازمان کنفرانس اسلامی برای بررسی اوضاع نوارغزه شد.

رژیم صهیونیستی از 17 ژانویه درراستای تجاوزگری خود یک و نیم میلیون فلسطینی ساکن غزه را درمحاصره کامل قرارداده است.