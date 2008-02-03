دوره آموزشهای کوتاه مدت خانه کارگر در ماهدشت آغاز شد

محمدرضا کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این دوره ها در سه گروه کامپیوتر، زبان و حسابداری برگزار می شود که طی آن از ابتدای برگزاری این دوره ها در منطقه ماهدشت بیش از 160 نفر ثبت نام کرده اند.

وی افزود: هدف از برگزاری این دوره های آموزشی بالا بردن سطح علمی کارگران منطقه ماهدشت است به نحوی که کارگران این منطقه از نظر اقتصادی در سطح پایینی قرار دارند و همه مسئولان باید در جهت بهبود وضعیت موجود گام بردارند.

کشاورز خاطر نشان کرد: علاقمندان جهت بهره مندی از این آموزشها در منطقه ماهدشت می توانند به نشانی کرج، ماهدشت، خیابان امام خمینی(ره)، جنب سازمان تامین اجتماعی مراجعه و یا با شماره تلفن 7309988 -0261 تماس حاصل نمایند.