به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح در ششمین نشست خود با خبرنگاران برای تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق، اظهار داشت: این میزان تنها برای سرمایه‌گذاری در فازهای پارس جنوبی است و صرف کارهای اجرایی این فازها نخواهد شد.

مفتح بااشاره به‌بررسی بنده "ه" ماده واحده تبصره بودجه درباره رابطه مالی شرکت ملی نفت‌ایران و دولت، گفت: کمیسیون تلفیق دراین‌زمینه با مطالعه پیشنهاد دولت تصمیم گرفت که اقدام در چارچوب کلی بند "ج" تبصره ‪ ۱۱‬بودجه سال ‪ ۸۶‬صورت گیرد .

مخبر کمیسیون تلفیق مجلس افزود: بر این اساس شرکت نفت به عنوان پیمانکار دولت برای استخراج نفت 6 درصد نفت خام تولیدی را دریافت و نسبت به کارهای جاری و سرمایه گذاری اقدام خواهد کرد.

مفتح تصریح کرد: همچنین 5 درصد از فروش نفت به عنوان مالیات عملکرد و 8 درصد نیز به صورت سود سهام شرکت ملی نفت به خزانه واریز می شود.

مخبر کمیسیون تلفیق مجلس خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مکانیزم هایی که در بند "ج" تبصره 11 قانون بودجه سال 87 کل کشور برای بالابردن بهره وری و راندمان شرکتهای پالایشگاهی و نیروگاه ها پیش بینی شده بود، ادامه خواهد یافت.

وی گفت: بر این اساس در نحوه محاسبه، تصفیه حساب به گردش اسناد و سایر موارد اجرایی همانند سال 86 عمل خواهد شد.

مفتح با اشاره به مکانیسم های موجود در بند "ج" تبصره 11 افزود: نفت خام همانند سال گذشته به قیمت آزاد و صادراتی به این شرکتها توزیع خواهد شد، با این توضیح که در سال قبل 93.7 درصد قیمت نفت صادراتی به پالایشگاه تحویل می شد، اما امسال این قیمت به 0.3 درصد افزایش پیدا کرده است.

مخبر کمیسیون تلفیق گفت: همچنین مقرر شد پالایشگاه ها با راندمان بالاتری کار کنند و طبق آنچه در کمیسیون پیشنهاد شد، نفت خام به پالایشگاه ها معادل 94 درصد قیمت صادراتی تحویل شود.

وی افزود: از سوی دیگر پالایشگاه ها محصولات و فرآورده های خود را به قیمت آزاد بین المللی تحویل می دهند.

مفتح تاکید کرد: این امر به هیچ عنوان به این معنا نیست که بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده های نفتی به قیمت آزاد به مردم فروخته می شود.

وی گفت: همین مکانیسم برای نیروگاه های برق طبق مصوبه سال گذشته با کمی تغییر جزیی پیش بینی شده است و در سال گذشته برق نیروگاه ها 364 ریال برای هر کیلو وات ساعت بود که برای سال 87 به 772 ریال برای هر کیلو وات ساعت افزایش خواهد یافت.

مفتح تصریح کرد: افزایش تعرفه برق نیروگاه ها به قیمت برقی که به مردم فروخته می شود مرتبط نیست.

وی گفت: ما به التفاوت نرخ برق و فرآورده های نفتی برای صنعت برق رقمی معادل 122 هزار میلیارد ریال است که در بند "ه" لایحه بودجه 87 یپش بینی شده که به عنوان یارانه صنعت برق در سال آینده پرداخت می شود.

مفتح خاطر نشان کرد: با این مکانیسمی که از سال قبل شروع شده به نظر می رسد فضا برای افزایش راندمان نیروگاه ها ایجاد شده است؛ زیرا هر چه قیمت تمام شده کاهش یابد قیمت فروش محصولات ثابت خواهد بود و این نیروگاه ها می توانند سود آوری بیشتری داشته باشند.

وی اظهار داشت: به این ترتیب صنعت برق قدرت و توان بیشتری هم برای سرمایه گذاری خواهد داشت. مخبر کمیسیون تلفیق تصریح کرد: قیمت فروش برای مصرف کنندگان به هیچ وجه تغییر نکرده است.

مفتح با اشاره به یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق، گفت: مطابق این مصوبه علاوه بر موارد فوق 3 درصد ارزش نفت خام تولیدی به شرکت ملی نفت ایران برای طرحهای استخراج و تولید نفت و گاز در پارس جنوبی پرداخت خواهد شد، همچنین کمیسیون موارد دیگری برای اضافه کردن به ماده واحده مطرح کرد که به تصویب رسید تا برخی قوانین دائمی که دولت تغییر آنها را در قالب ردیف ها پیش بینی کرده بود و با تصویب کمیسیون از ردیفها خارج و در بندهای ماده واحده به صورت شفاف انعکاس پیدا کند.

وی افزود: یکی از این مواد این است که شرکتهای دولتی 40 درصد سود سهام خود را امسال و یک دوازدهم مالیات خود را به صورت ماهانه واریز کنند که این امر تخصیصی به قانون مالیاتها است و دولت به استناد آن می تواند این رقمها را دریافت کند.

وی اظهار داشت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ، بودجه سال ‪ ۸۷‬دولت اجازه یافت سیگار مورد نیاز کشور را به شکل قانونی و از راههای مجاز تامین کند .



مفتح به مصوبه ای در خصوص برقراری انضباط مالی اشاره و یاد آور شد: این موضوع نیز در قانون بودجه 86 وجود داشت که در سال 87 کلیه تصویب نامه ها، بخش نامه ها، دستورالعمل ها و بار مالی هر آنچه که مبنای پرداخت شود در لایحه بودجه لحاظ شود و دولت و هیئت های امنایی نمی توانند در این خصوص تصمیمی بگیرند که متضمن بار مالی باشند. به عبارت دیگر، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، در سال ‪ ۸۷‬دستگاه های دولتی نمی‌توانند تصمیمی اتخاذ کنند که بارمالی آن در بودجه لحاظ نشده‌ است.

وی دلیل استثنا کردن این امر را امکان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان کرد و افزود: به جز این قانون تمام احکام دولتی زمانی قابل اجرا است که بار مالی آن در بودجه پیش بینی شده باشد.

مفتح تصریح کرد: بر اساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق، بانکهای دولتی حق خریداری اوراق مشارکت دست اول را نخواهد داشت و بانک مرکزی نیز مکلف شد منابع ارزی قابل فروش را به گونه ای به فروش برساند که ترازنامه سال 87 بانک مرکزی از بابت خالص دارایی خارجی افزایش رقمی را نشان ندهد، یعنی این فروش منجر به افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نشود.