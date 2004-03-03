القاعده دخالت در انفجارهاي عراق را تكذيب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، در اين بيانيه كه به دست روزنامه القدس العربي رسيده و سپس به خبرگزاري فرانسه فرستاده شده آمده است : ما ارتباطي با اقدامات انجام شده نداريم .

در اين بيانيه كه در پاي آن امضاي ابوحفص شاخه نظامي القاعده به چشم مي خورد آمده است : ما به آمريكايي ها و همپيمانانشان حمله مي كنيم . ما به پليس عراق كه با آمريكا همكاري مي كند و آمريكا از آنها به عنوان چماقي براي در هم كوبيدن مجاهيدن در عراق استفاده مي كند حمله مي كنيم .

در اين بيانيه همچنين شوراي حكومت انتقالي عراق " شوراي كافر" خوانده شده و تاكيد شده است به همه كساني كه اين شورا را احاطه كرده اند كه در ميان آنان شيعه و سني نيز به چشم مي خورد حمله خواهد شد.

اين بيانيه خاطر نشان كرد : اين حملات يك طرح آمريكايي به منظور تحريك در گيريهاي فرقه اي بين مسلمانان عراق بود .

در اين بيانيه القاعده ضمن دادن قول براي انجام حملات جديد عليه اهدافي در عراق تصريح كرد : آمريكاييها كه زندگي در عراق و هر جاي ديگري را سخت كرده اند در صدد هستند تا اين حملات را به مبارزين القاعده نسبت دهند .

دراين بيانيه القاعده ضمن خطاب به مردم عراق خاطر نشان كرد : به گرد موسسات كافرين و مرتدين درعراق نرويد .



