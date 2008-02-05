دانش فنی برای اولین بار در پارک علم و فناوری اصفهان به فروش رسید

حمید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای اولین بار در کشور، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به فروش دانش فنی تعدادی از شرکت های مستقر در بازارهای داخلی شد.

مهدوی با بیان اینکه در ایران معامله بر روی محصولات قابل لمس بهتر صورت می گیرد تا محصولات غیر ملموس اظهار داشت: معمولا برای خرید دانش فنی به جای خرید آن دانش، دستگاهها و سیستم های مورد نیاز را ولو با چندین برابر قیمت خریداری می شود.

وی تاکید کرد: تعدادی از شرکتهای دانش محور مستقر در مرکز رشد که دانش فنی را عرضه می کنند، توانستند دانش فنی به فروش برسانند.

طبق گفته مدیر پارک ها و مراکز رشد واحدهای فناوری، تاکنون 4 مورد دانش فنی در زمینه های الکترونیک، قدرت و صنایع شیمیایی به فروش رسیده و 4 مورد دیگر در دست اجرا است.

مهدوی به مهر گفت : خریداران این دانش فنی از شرکتهای صنعتی داخلی بودند.