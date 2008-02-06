به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این همایش در نظر دارد اندیشه‌های دریدا را که اغلب با مضمونی ادبی و فلسفی همراه هستند مورد بررسی قرار دهد. دریدا در آثارش فاصله بین فلسفه و ادبیات را کاهش داد و به عنوان یک منتقد ادبی قدرتمند هم شناخته شد.

دریدا که از عرصهٔ پدیدارشناسی به ساختارگرایی و ساختارشکنی نزدیک شد با دیدگاه هایش درباره زبان، دانش و معنا و به‌ویژه ماهیت متن مورد توجه ارتباط‌ شناسان قرار گرفت.

او شاگرد نهضت ساختارگرایی و اندیشه‌های پساساختارگرایی میشل فوکو بود و با نقدی که بر این اندیشه و بیشتر از جنبه نشانه‌شناسی وارد کرد مورد توجه محافل نقد ادبی و جامعه پست مدرن دانشگاهی آمریکا قرار گرفت.

مشهورترین اصطلاح دریدا مفهوم Déconstruction است که آن را در فارسی به ساختارشکنی، واسازی و شالوده شکنی ترجمه کرده‌‌اند.

ژاک دریدا هشتم اکتبر 2004 در بیمارستانی در پاریس درگذشت.