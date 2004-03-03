شيعيان عربستان ، عاشورا را با شكوه هرچه تمام تر گرامي داشتند

به گزارش خبرگزاري مهر، رويترز در اين گزارش خود آورده است: هزاران تن از شيعيان در شرق عربستان در اولين ساعات روز عاشورا كه روزي غم انگيز در ميان شيعيان است، گردهم آمدند و به عزاداري پرداختند.

مراسم عاشوراي امسال در عربستان بيانگر آزادي بي سابقه شيعيان در انجام فرايض و مراسم مخصوص خود است.

به گزارش رويترز، هزاران تن از شيعيان با برپايي مراسم سينه زني و مرثيه سرايي در منطقه سيهات در شهر ظهران در ساحل خليج فارس ، سالروز شهادت امام حسين عليه السلام را گرامي داشتند.

به گفته محمد المدان كارمند 36 ساله سعودي، امسال اولين سالي است كه شيعيان با اين حجم گسترده مراسم عاشورا را گرامي داشتند.

به گفته وي، پليس عربستان همكاري خوبي در برقراري نظم و امنيت مراسم عاشورا در شرق عربستان داشت.

اين فرد شيعه افزود: ما نياز داريم كه مراسم مذهبي مخصوص خود را با آزادي انجام دهيم ما از حكومت مي خواهيم به ما و آئين مخصوص ما احترام بگذارد و ما هم متقابلا به حكومت احترام مي گذاريم.

به گزارش مهر، رويترز درادامه گزارش خود از عاشورا در عربستان اعلام كرد كه پرچم هاي سرخ و مشكي ميدان البلده را در منطقه سهيلات شكل خاصي داده بود.

به گزارش رويترز، شيعيان درعربستان همچنان با رفتار تبعيض آميز جنبش وهابيت سني روبرو هستند و همچنان به عنوان شهروند درجه دوم تلقي مي شوند هر چند كه مقامات سعودي در سال هاي اخير برخي محدوديت هاي اعمال شده را در مورد شيعيان برداشته اند.



گوشه اي از مراسم عاشوراي حسيني در عربستان

يكي ديگر از شيعيان عربستان گفت: امسال آزادي بيشتري در برپايي مراسم عاشورا داشتيم و طول كاروان عزاداري ما به بيش از نيم كيلومتر مي رسيد.

پليس عربستان هم با افزايش تدابيرامنيتي و ايجاد پست هاي امنيتي براي خنثي كردن حملات تروريستي احتمالي به حال آماده باش در آمده بود.

پادشاهي عربستان هم اكنون با موجي از خشونت تندروها كه تاكنون اتباع خارجي و شيعيان را هدف قرار داده ، مقابله مي كند.

شيعيان 10 درصد جمعيت 24 ميليوني عربستان را تشكيل مي دهند.

شيعيان عربستان اكثريت جمعيت منطقه شرقي عربستان كه يك منطقه نفت خيز است را تشكيل مي دهند.

كاهش محدوديت ها بر شيعيان با اقدام امير عبدالله در وارد كردن شيعه اين كشور در گفتگوهاي ملي همراه بود.

شركت كنندگان در گفتگوي ملي متشكل از علماي شيعه وسني و دانشگاهيان كه سال گذشته آغاز شد به صراحت بر تكثر فكر اسلامي در عربستان تاكيد كردند.