انقلاب اسلامی؛ تاثیرات و چالشهای "فرا منطقه ای"

به گزارش مهر، در پی حرکت تاریخ ساز در ایران سال 57، بسیاری از معالات منطقه ای به ویژه وضعیت حاکم بر توازن قوا در منطقه بر هم ریخت و به نظر می رسید باید تعریفی نو از جریان تعامل و تقابل صورت می گرفت.

ایران به عنوان کشوری که یکی ازبزرگترین همپیمانان منطقه ای آمریکا بود وهمچنین قدرتی که بازوی نظامی دکترین های رؤسای جمهوری آمریکا را به عنوان ژاندارم منطقه ای برعهده داشت، اکنون به رقیبی بی بدیل در عرصه تفکر و گرایشات وابسته به غرب مبدل گردیده و با شعار نه شرقی و نه غربی چالشی عمده ای برای دو اردوگاه شرق و غرب به شمار می رفت.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی، ایران؛ به رهبری روحانیون تشیع و با رویکرد جدید به سیاست و دین، این نظام شیوه ای را در پیش گرفت که اثراتی در حوزه فرامنطقه ای، اما در دو سطح متفاوت داشت.

الف) سطح اول: سطح تقابل

سطح نخست یا تقابل گرچه روندی است که به طور طبیعی هر انقلاب نوپایی با آن روبرو می شود، اما انقلاب ایران به سبب ماهیت ایدئولوژیک به نوعی خارج از چارچوب غالب نظام بین المللی بود و به هیچ کدام از اردوگاههای قدرت تعلق نداشت، لذا در چنین شرایطی با بیشترین چالش به ویژه از سوی غرب روبرو شد.

"میشل فوکو"، فیلسوف پرآوازه‌ فرانسوی درباره انقلاب ایران و تاثیر آن بر نظام جهانی می گوید: ( این انقلاب) قیام انسانهای دست خالی است که می خواهند باری که بر پشت همه ما و به ویژه بر پشت ایشان، بر پشت این کارگران نفت، این کشاورزهای مرزهای میان امپراطوری ها سنگینی می کند؛ از میان بردارند. بار نظم جهانی را شاید این نخستین قیام بزرگ بر ضد نظامهای جهانی باشد. در واقع در حساب سیاست، چنین جنبشی را در کجا باید نشاند؟ جنبشی که نمی گذارد انتخابهای سیاسی، پراکنده اش کند. جنبشی که در آن نفس مذهبی دمیده شده است که بیش از آن که از عالم بالا سخن بگوید به دگرگونی دنیا می اندیشد".

در واقع بیان چنین اظهاراتی از سوی فوکو نشان می دهد که انقلاب ایران با حرکتهایی که در گذشته با جوهره و خمیرمایه مذهبی صورت می گرفت کاملاً متفاوت بود و این حرکت نه در پی بیان مسائل ذهنی و ما بعد الطبیعه که هیچ قدرتی را نگران نمی کند، بلکه در پی بیان عینیات زندگی اجتماعی و سیاسی روزمره با زبان دینی است، که در نوع خود بی نظیر است.

وجه مشخص این انقلاب و تاثیرگذاری کیفی آن، وارد کردن عنصر دین و مکتب اسلام در معادلات و تعاملات نظام بین المللی بود. انقلاب اسلامی با یک مکتب پویا و فراگیر، بافت سیاسی جهان را تغییر داده و تاریخ و قدرت اسلام را از نو در روابط بین الملل مطرح کرد و عکس العمل ها و جبهه بندی های جدید را در دنیا پدید آورد.

بنابراین یکی از تاثیرات مهم انقلاب ایران همانگونه که گفته شده تاثیر بر نظام تقسیم بندی قدرتها بود به همین دلیل انقلاب ایران در اصل در هیچکدام از دو سو چه بلوک غرب و چه شرق با استقبال روبرو نشد، اما به دلیل ماهیت امپریالیسم ستیزی تا حدودی اردوگاه کمونیسم و سوسیالیسم که ادعای حمایت از حقوق رنجبران جهان را داشت، توانست شیوه ای احتیاط آمیز را در پیش بگیرد.

- اردوگاه غرب و انقلاب ایران :

تحولات در ایران به گونه ای رقم خورد که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی وبه دنبال طیف بیکرانی از حوادث واتفاقات بی بدیل این سیستم سیاسی نوپای به یکی از دشمنان اصلی امپریالیسم غرب تبدیل شد.

پس از پیروزی انقلاب، سفارت آمریکا در ایران در 13 آبان سال 1358 به تصرف دانشجویان پیرو خط امام درآمد و در این روند مدارک و اسنادی به دست آمد که اقدامات ضد امنیتی این سفارتخانه را علیه ملت ایران مستدل می کرد.همچنین دیدگاه انقلاب ایران درباره رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از همپیمانان منطقه ای واشنگتن سبب شد تا این اقدام بهانه ای برای آغاز دشمنی نظام سیاسی حاکم بر آمریکا با ایران شود و آن کشور در تلاش بر آمد تا با استفاده از ماشین تبلیغاتی و رسانه ای خود، ایران را تهدیدی برای منطقه و جهان نشان دهد که این تبلیغات پس از فروپاشی شوروی از اوایل دهه 90 در بـُعدی جدید مطرح شد و تبلیغات "خطرسرخ" از سوی شوروی جای خود را به "خطر سبز" از سوی تشیع داد که این تبلیغات منتهی به ارائه نظریاتی عجیب همچون "برخورد تمدنها" و "پایان تاریخ" از سوی اندیشمندان آمریکایی شد دیدگاههایی که بر آن بودند تا با ارائه رویکردهایی به سران آمریکا، نظام سلطه را در عصر سلطه تبلیغ کنند.

آمریکا برای فشار بر ایران پیوسته از تبلیغاتی استفاده کرد که حتی بسیاری از متحدین نزدیکش هم می دانستنند و می دانند که از اعتبار چندانی برخوردار نیستند و صرفاً این حرکتها در راستای همراه کردن تهران با نظم آمریکایی در منطقه و سپردن بخشی از وظایف به آن به گونه ژاندارمی نوین است موضوعی که ایران تا کنون آن را در قالب شناخته شدن به عنوان یک قدرت منطقه ای و احترام، مورد ارزیابی قرار داده تا به عنوان یک همپیمان.

واشنگتن برای این منظور از اوائل انقلاب ایران در چند حوزه به تبلیغات دروغین علیه ایران دست زد:

الف) مقوله نقض حقوق بشر

ب) تولید سلاحهاى کشتار جمعى

ج) مخالفت با روند سازش خاورمیانه (با محوریت حمایت از اسرائیل)

د) حمایت از تروریسم یا محور شر (با محوریت حمایت از مقاومت اسلامی در سرزمینهای اشغالی)

ذ) سوژه هسته ای