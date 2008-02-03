بازسازی بیمارستان شهید بهشتی قم 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر بهروز براتی بعد از ظهر امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران رسانه‌ها و مطبوعات به همراه مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور از بیمارستان شهید بهشتی قم گفت: کار مطالعاتی بازسازی بیمارستان شهید بهشتی پس از سفر اول هیأت دولت به قم در دیماه 84 آغاز گردید که امید است در هفته دولت سال آینده بخش‌هایی از این بیمارستان مورد بهره‌برداری قرارگیرد.



وی گفت: این بیمارستان در فضایی بالغ بر 30 هزار متر مربع دارای 30 تخت CCU ،27 تخت ICU و بخش قلب با 48 تخت و 80 تخت اورژانس و بخش MRI و سی تی اسکن و رادیولوژی است.



دکتر براتی در ادامه گفت: جهت خرید تجهیزات بیمارستان حدود 16میلیارد تومان بودجه لازم است که امیدواریم در سفر دوم رئیس جمهور و هیأت دولت به قم بودجه لازم تخصیص یابد.



وی با اشاره افزایش بودجه عمران درمانی در قم گفت: بودجه عمران درمانی قم در سال 84 یک میلیارد تومان بود که این بودجه در سال 86 به شش میلیارد تومان افزایش یافته است.



دکتر براتی در پایان خاطر نشان کرد: در صورت بهره‌برداری کامل از این بیمارستان، بسیاری از مشکلات درمانی مردم قم رفع شده و از سفرهای درمانی به استان‌های مجاور و تهران کاسته خواهد شد.



پس از آن خبرنگاران و مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور از مرکز آموزشی درمانی سوانح سوختگی قم بازدید به عمل آوردند.



دکتر براتی در جریان این بازدید گفت: این مرکز دارای 28 تخت و 14 تختICU و دو اتاق عمل و ریکاوری است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم یادآور شد: کلنگ احداث این مرکز در سال 76 به زمین زده‌ شد که تا سال 80 فقط 25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و پس از سفر هیئت دولت و رئیس جمهور به قم، اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 550 میلیون تومان برای تکمیل این مرکز اختصاص یافت.



این مرکز در حال حاضر به بهره‌برداری رسیده و در حال ارائه خدمات به مردم قم است.