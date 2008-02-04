به گزارش خبرنگار مهر، دروه کارشناسی ارشد زیست اخلاق اسلامی با هدف تحقیق و آموزش دیدگاه های دینی به‌ویژه اسلامی در زمینه زیست اخلاقی و تطبیق آن با دیگر مبانی و اندیشه‌های رایج در زیست اخلاقی ایجاد شده است.

شناخت انواع نظریه‌ها در حوزه زیست اخلاقی، توانایی بر نقد و بررسی نظریه‌های ارائه شده در زیست اخلاقی، توانایی مقایسه مبانی دیدگاههای اسلامی و مبانی نگرش سایر مکاتب در حوزه زیست اخلاقی، آشنایی با مسائل و مشکلات مبانی زیست‌اخلاقی در جامعه جهانی، آشنایی با میراث دینی تفکر اسلامی، توانایی بر تجزیه و تحلیل مسائل جدید زیست اخلاقی و سعی در جهت حل آن منطبق با مبانی اسلامی از جمله نقشها و توانایی‌های دانش آموختگان این رشته خواهند بود.

کلیه دانشجویان که دارای مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته های گروه پزشکی یا الهیات، حقوق، فلسفه از یکی از دانشگاههای داخلی و خارجی معتبر باشند به شرط قبولی آزمون ورودی می‌توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند.

از جمله دروسی که در این رشته تدریس می‌شوند می‌توان به فلسفه اخلاق، مبانی نظری معرفتی و تربیتی اخلاق اسلامی، فلسفه علم، زیست اخلاقی، حقوق زیست پزشکی در اسلام، ادیان و زیست اخلاقی، دین و اخلاق اشاره کرد.