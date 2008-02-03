80 درصد عوامل اجرایی انتخابات بردسکن فرهنگیان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حبیب الله مقامی بعد از ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش بردسکن گفت: مشارکت نیروهای فرهنگی شهرستان در این دوره از انتخابات زیاد است و سازمان آموزش و پرورش مکلف است حق الزحمه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و سایر مطالبات آنان را پرداخت کند.

رئیس شورای آموزش و پرورش بردسکن بر حضور گسترده معلمان و دانش آموزان در راهپیمایی یوم الله ٢٢ بهمن و بر هر چه بهتر برگزار کردن جشن های این دهه در مدارس با حفظ حرمت ماه محرم تأکید کرد و در باب کمک به دانش آموزان کم بضاعت گفت: دولت در این رابطه هیچ بودجه ای ندارد و می طلبد با مشارکت افراد خیر این کار صورت بگیرد.

در این جلسه حجت الاسلام عباسعلی احمدزاده امام جمعه بردسکن با اهدای ١٠٠ جفت کفش به مبلغ پنج میلیون ریال برای دانش آموزان سادات کم بضاعت موافقت کرد.

همچنین رضا علی نژاد معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش بردسکن از ارسال بخش نامه ستاد بزرگداشت هفته معلم سازمان آموزش و پرورش استان به این شهرستان خبر داد و گفت: برای انتخاب ١٥ معلم نمونه این شهرستان ١٧ فرم به مدارس ارسال و مقرر شد تا مدیران مدارس معلمان نمونه را به ستاد مرکزی هفته بزرگ داشت مقام معلم اعلام کنند تا سپس به استان معرفی شوند.

وی مهم ترین برنامه های این هفته را برشمرد و از اعضای جلسه خواست برای هر چه بهتر برگزار کردن برنامه های گرامی داشت هفته معلم، نظرات و پیشنهادهای خود را به این ستاد مستقر در آموزش و پرورش اعلام کنند.

ولی الله شیرازی مسئول سازمان دانش آموزی بردسکن نیز در این جلسه از برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری دانش آموزان شهرستان در اسفن دماه خبر داد و گفت: در این دوره از مسابقات بیش از هزار و ٣٠٠ نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی شرکت خواهند کرد و نفرات اول تا سوم هر رشته به مسابقات استانی اعزام خواهند شد.

وی افزود: خوشبختانه دانش آموزان شهرستان بردسکن در سال گذشته در رشته های تئاتر عروسکی، مطالعه و تحقیق، سرود و ... مقام های اول تا سوم استان و کشور را از آن خود کردند.

وی اظهار داشت: به خاطر نبود اعتبار، اهدای جوایز دانش آموزان برگزیده در مسابقات فرهنگی، هنری این شهرستان تا دو سال به تعویق افتاد که امسال در نظر داریم جوایز دانش آموزان را به موقع اهدا کنیم.

مهدی تولایی کارشناس مسئول انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش بردسکن نیز دررابطه با کمک به دانش آموزان کم بضاعت در آستانه سال نو گفت: در سال گذشته به ٣ هزار و ٥٠٠ نفر از دانش آموزان کم بضاعت این شهرستان کمک شد.

وی افزود: برای هزار و ٥٠٠ نفر لوازم التحریر و برای دو هزار نفر دیگر پوشاک و وسایل دیگر تهیه شد.

تولایی اظهار داشت: متأسفانه امسال هیچ اعتباری به این منظور از استان برای شهرستان تخصیص نیافته که نیاز است خیران و اعضای شورای آموزش و پرورش در این رابطه مساعدت کنند.

همچنین اسفندیار سلیمانی معاون اداری، مالی آموزش و پرورش بردسکن با توجه به بی سابقه بودن برودت هوا طی ٤٠ سال گذشته گفت: باید مدارس شبانه روزی این شهرستان از هر نظر تجهیز شوند.

وی افزود: متأسفانه اکثر مدارس شبانه روزی این شهرستان بالای ٣٠ سال عمر دارند و از سیستم گرمایشی خوبی برخوردار نیستند.

وی اظهار امیدواری کرد که در سال آینده اعتباراتی به این منظور به شهرستان اختصاص یابد.

جواد براتی رئیس اداره منابع طبیعی بردسکن هم که به جلسه دعوت شده بود گفت: برای احیاء و بازسازی عرصه ها و تپه های مشرف به اردوگاه شهید بهاری آموزش و پرورش با مشارکت دانش آموزان طرح نهال کاری را اجرا و این منطقه را محدود و از ورود دام به اردوگاه جلوگیری کرده ایم.

وی افزود: باتوجه به اینکه طرح آبخیزداری دهستان کبودان مورد تصویب قرار گرفته است، پیشنهاد می شود که بند خاکی در محدوده اردوگاه احداث شود.

وی اظهار داشت: بردسکن اولین شهرستان خراسان رضوی است که مردم آن در امر بیابان زدایی بیشترین مشارکت را داشته اند.

در ابتدای این جلسه مدیر آموزش و پرورش بردسکن بر حضور گسترده دانش آموزان و معلمان در راهپیمایی یوم الله ٢٢ بهمن تأکید کرد و گفت: در این رابطه با بسیج دانش آموزی و مدیران مدارس جلسات برنامه ریزی و هماهنگی برگزار کرده ایم.

وی اجرای سرودهای انقلابی در مدارس، ایراد سخنرانی و بیان خاطرات از دوران انقلاب در مراسم صبحگاه مدارس، نواختن زنگ انقلاب در ١٣ بهمن ماه هم زمان در کلیه مدارس و نشستهای دانش آموزی را از جمله مهم ترین برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر توسط آموزش و پرورش بردسکن اعلام کرد.

محمد نخعی افزود: بر اثر برودت هوا و بارش برف طی هفته های اخیر بیش از سه میلیارد ریال به ١٥٠ باب فضای آموزشی این شهرستان خسارت وارد شد.

وی این خسارت را شامل ترکیدگی لوله ها، نشست ساختمان و دیوارهای برخی مدارس، تخریب پشت بام و ... اعلام کرد.

نخعی همچنین گفت: سیاست آموزش و پرورش هدایت ٤٠ درصد از دانش آموزان مقطع متوسطه به سمت رشته های فنی و کاردانش است.

وی افزود: خوشبختانه سال گذشته دانش آموزان این شهرستان موفقیت های بسیار خوبی در رشته های فنی و کاردانش به دست آوردند و جذب دانش آموزان بردسکن به این رشته ها تاکنون خوب بوده است.