تمرینات ابومسلم در زمین یخ زده برگزار شد / شاگران مظلومی جمعه به تهران می آیند

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال ابومسلم که خود را برای دیدارهفته آینده مقابل پرسپولیس آماده می کند ، امروز باوجود سردی شدید هوای مشهد و بارش برف به صلاحدید پرویزمظلومی تمرین شوت به دروازه دریک چهارم زمین را مرور کرد . در تمرین امروز مهدی هاشمی نسب مدافع باتجربه این تیم که در دیدار با سپاهان دچار مصدومیت شد بطورسبک تمرین کرد ضمن اینکه احمد مقدسی پور و داود دانش دوست به طور اختصاصی به کار با وزنه پرداختند .

قراراست تمرینات تاکتیکی این تیم برای دیدار مقابل پرسپولیس از فردا با تمامی نفرات این تیم در زمین کارگران پیگیری شود . تمرینات این تیم تا روز پنج شنبه روزانه یک نوبت ادامه خواهد یافت و این تیم برای دیدارمقابل پرسپولیس روزجمعه عازم تهران خواهد شد .

دیدارتیم های فوتبال پرسپولیس و ابومسلم از هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر ساعت 45/15 دقیقه روز یکشنبه 21 بهمن ماه به قضاوت هدایت ممبینی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد .