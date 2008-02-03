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۱۴ بهمن ۱۳۸۶، ۱۹:۲۲

تمرینات ابومسلم در زمین یخ زده برگزار شد / شاگران مظلومی جمعه به تهران می آیند

تمرینات تیم فوتبال ابومسلم عصر امروز در حالی در زمین یخ زده ورزشگاه کارگران پیگیری شد که شوت به دروازه اصلی ترین بخش تمرینات این تیم را تشکیل می داد.

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال ابومسلم که خود را برای دیدارهفته آینده مقابل پرسپولیس آماده می کند ، امروز باوجود سردی شدید هوای مشهد و بارش برف به صلاحدید پرویزمظلومی تمرین شوت به دروازه دریک چهارم زمین  را مرور کرد . در تمرین امروز مهدی هاشمی نسب مدافع باتجربه این تیم که در دیدار با سپاهان دچار مصدومیت شد بطورسبک تمرین کرد ضمن اینکه احمد مقدسی پور و داود دانش دوست به طور اختصاصی به کار با وزنه پرداختند .

قراراست تمرینات تاکتیکی این تیم برای دیدار مقابل پرسپولیس از فردا با تمامی نفرات این تیم در زمین کارگران پیگیری شود . تمرینات این تیم تا روز پنج شنبه روزانه یک نوبت ادامه خواهد یافت و این تیم برای دیدارمقابل پرسپولیس روزجمعه عازم تهران خواهد شد  .

دیدارتیم های فوتبال پرسپولیس و ابومسلم از هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر ساعت 45/15 دقیقه روز یکشنبه 21 بهمن ماه به قضاوت هدایت ممبینی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد .   

کد مطلب 632351

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