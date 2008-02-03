پنجمین جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عزیز صابر مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل عصر امروز در مراسم اختتامیه این جشنواره در مسجد ججین گفت: بیش از 700 نفر از کودکان، نوجوانان و جوانان شهرستان اردبیل در این جشنواره شرکت داشتند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره خاطرنشان کرد: ترویج و نشر فرهنگ غنی قرآن کریم در بین نسل آینده ساز و ایجاد جامعه متعالی قرآنی از مهمترین اهداف دارالقرآن الکریم در برگزاری این جشنواره بود.

صابر عنوان کرد: هدایت کودکان، نوجوانان و جوانان به سمت آشنایی هرچه بیشتر با قرآن کریم و علاقه مندی آنها از سنین پایه به این کتاب الهی و انسان ساز از دیگر اهداف این جشنواره به شمار می رود.

عزیز صابر به دلایل برگزاری این جشنواره در ایام دهه فجر اشاره و یادآور شد: بستر سازی برای آشنایی نسل سوم انقلاب با نظام الهی و نهضت عظیم اسلامی به وسیله تاسی از فرهنگ قرآنی از مهمترین دلایل برگزاری این جشنواره در ایام الله دهه فجر است.

وی تصریح کرد: این جشنواره در دو بخش برادران و خواهران در مقاطع تحصیلی پیش دبستانی، ابتدای، راهنمایی و دبیرستان برگزار شد و شرکت کنندگان در رشته های حفظ و مفاهیم قرآن کریم، سرود و نقاشی با مضامین قرآنی، خوشنویسی و مقاله نویسی به رقابت پرداختند.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل خاطرنشان کرد: این جشنواره در روز هفدهم بهمن ماه در شهرستان خلخال و هشتجین و در روز هجدهم بهمن ماه در شهرستان عنبران نمین برگزار خواهد شد.

در پایان این جشنواره به نفرات برتر هر رشته جوایزی از طرف دارالقرآن الکریم اردبیل اهدا شد.