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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۱۰

سامره در گفتگو با مهر:

مشکل گلزنی تیم ملی برطرف می شود / تنها به شکست سوریه فکر می کنیم

مشکل گلزنی تیم ملی برطرف می شود / تنها به شکست سوریه فکر می کنیم

مهاجم ملی پوش کشورمان با بیان این موضوع که هماهنگ نبودن بازیکنان باعث شد در بازی با کاستاریکا فرصت های خوبی از دست برود، از برطرف شدن این مشکل در بازی با سوریه سخن گفت.

علی سامرده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تیم ملی کشورمان پیش از دیدار برابرسوریه گفت: شرایط تیم خوب است. از لحاظ هماهنگی به شرایط بهتری دست یافته ایم  که تمام این مسائل کمک می کند برای پیروزی و کسب 3 امتیاز برابر سوریه به میدان برویم.

وی  در خصوص انتقادهایی که در مورد گل نزنی مهاجمان در بازی های اخیر تیم ملی مطرح می شود، افزود: دربازی با قطر و کاستاریکا مهماجمان به صورت کامل در کنار هم تمرین نکردند و از هماهنگی لازم دور بودند. همین موضوع باعث شد نتوانیم ازموقعیت های به دست آمده به طور کامل استفاده کنیم. اما مطمئن باشید در بازی با سوریه مشکل گل نزنی مهاجمان کاملا برطرف خواهد شد.

مهاجم ایرانی تیم فوتبال الشعب امارات همچنین تاکید کرد: من اولین کسی هستم که از هدر رفتن موقعیت های گل و ناکامی در به ثمر رساندن گل ناراحت می شوم. قول می دهم در بازی با سوریه این ضعف را پوشش دهم و به بهترین شکل ممکن از موقعیت های به دست آمده برای دستیابی به گل بهره ببرم.

سامره در پایان گفت: به این موضوع فکر می کنم که پس از مدت ها دوری ازتیم ملی در این بازی مهم، حساس و البته رسمی گل بزنم تا ضمن شکستن طلسم گل نزنی مهاجمان بازگشت موفقی به تیم ملی داشته باشم.

کد مطلب 632387

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