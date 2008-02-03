ابراز ناامیدی سازمان کنفرانس اسلامی از ناتوانی شورای امنیت درباره غزه / تاکید بر مسئولیت جامعه جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بیانیه پایانی نشست اضطراری خود درباره اوضاع غزه در شهر جده اعلام کردند: وزیران امور خارجه از ناکامی شورای امنیت در مسئولیت پذیری خود درخصوص حل و فصل فاجعه انسانی در غزه شدیدا ابراز ناامیدی می کنند.



وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی از جامعه بین المللی خواستند تا سریعا وارد عمل شود و حفاظت فوری از شهروندان فلسطینی به عمل آورد.



براساس این بیانیه، نشست وزیران خارجه "گروه نمایندگان کشورهای اسلامی در سازمان ملل متحد را مامور کرد تا تدابیر لازم را برای تضمین اینکه سازمان ملل اقدام مناسبی" در قبال اوضاع غزه صورت دهد، اتخاذ کنند.



شایان ذکر است به علت مخالفتها و کارشکنی های پی در پی آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحد در صدور بیانیه ای درباره غزه مبنی بر ضرورت لغو محاصره این منطقه شکست خورد.

"جاد الله الطلحی" سفیر لیبی در سازمان ملل متحد پیشتر گفت: 15 عضو شورای امنیت پس از یک هفته تلاش برای تصویب پیش نویس بیانیه مذکور، به دلیل دست نیافتن به توافق در این زمینه به کار خود پایان دادند. طلحی آمریکا را مسئول شکست در این زمینه دانست.



وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی دربیانیه خود همچنین تجاوزگری آشکار رژیم اسرائیل علیه ملت فلسطین را محکوم کرده و "برحمایت کامل خود از برپایی کشور مستقل فلسطینی دارای حاکمیت بر همه سرزمین های اشغالی سال 1967 میلادی به پایتختی قدس شریف" تاکید کردند.