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۱۵ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۱۰

جامعه اسلامی مهندسین:

گروه‌های سیاسی سهم خود را در ایجاد شور و نشاط انتخاباتی ایفا کنند

شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در جلسه شب گذشته خود از احزاب و گروه های سیاسی خواست نشاط سیاسی را در آستانه انتخابات به کالبد جامعه تزریق کنند.

امیر مقدم مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در جلسه شب گذشته این تشکل سیاسی تاکید شد هر تشکلی سهم خود را در ایجاد شور و نشاط بیشتر برای انتخابات ایفا کند تا شاهد حضور حداکثری همه احزاب و شخصیت های دو جناح کشور در انتخابات مجلس هشتم باشیم.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد جامعه اسلامی مهندسین در خصوص فرآیند تعیین صلاحیت ها پس از نهایی شدن بررسی ها در شورای نگهبان تحلیل خود را منتشر کند.

مقدم همچنین گفت: در جلسه اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین اظهار امیدواری شد گروههای سیاسی حضور حداکثری مردم را در دستور کار خود قرار داده و اجازه ندهند جنجال عده ای که در انتخابات آتی رد صلاحیت شده اند بر فضای پرشور انتخابات تاثیر گذار باشد.

مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین خاطرنشان کرد: واحدهای این تشکل سیاسی متناسب با شرح وظایف، مشارکت و حضور جدی در کمیته های مرتبط و هماهنگ در جبهه متحد اصولگرایان را در دستور کار خود قرار خواهند داد.

کد مطلب 632423

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