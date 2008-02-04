جامعه اسلامی مهندسین: گروه‌های سیاسی سهم خود را در ایجاد شور و نشاط انتخاباتی ایفا کنند

شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در جلسه شب گذشته خود از احزاب و گروه های سیاسی خواست نشاط سیاسی را در آستانه انتخابات به کالبد جامعه تزریق کنند.