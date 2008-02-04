امیر مقدم مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در جلسه شب گذشته این تشکل سیاسی تاکید شد هر تشکلی سهم خود را در ایجاد شور و نشاط بیشتر برای انتخابات ایفا کند تا شاهد حضور حداکثری همه احزاب و شخصیت های دو جناح کشور در انتخابات مجلس هشتم باشیم.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد جامعه اسلامی مهندسین در خصوص فرآیند تعیین صلاحیت ها پس از نهایی شدن بررسی ها در شورای نگهبان تحلیل خود را منتشر کند.
مقدم همچنین گفت: در جلسه اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین اظهار امیدواری شد گروههای سیاسی حضور حداکثری مردم را در دستور کار خود قرار داده و اجازه ندهند جنجال عده ای که در انتخابات آتی رد صلاحیت شده اند بر فضای پرشور انتخابات تاثیر گذار باشد.
مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین خاطرنشان کرد: واحدهای این تشکل سیاسی متناسب با شرح وظایف، مشارکت و حضور جدی در کمیته های مرتبط و هماهنگ در جبهه متحد اصولگرایان را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
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