بهره برداری از 512 طرح عمرانی در کردستان

اسماعیل نجار در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: این طرحها در حوزه های انرژی، راه و ترابری، آموزش و بهداشت، صنعت، کشاورزی، فرهنگ و هنر، تربیت بدنی و ارتباطات است.

استاندار کردستان بهره برداری از این تعداد پروژه عمرانی در استان کردستان را در 10 روز گرامیداشت دهه مبارک فجر، ناشی از همت مسئولان استان و توجه ویژه دولت نهم به کردستان دانست.

وی با اشاره به اعتبار هزینه شده برای اجرایی شدن این طرحها یادآور شد: مبلغ یک هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این 512 طرح هزینه شده است.

نجار در ادامه با اشاره به بحث برگزاری انتخابات مجلس هشتم عنوان کرد: خوشبختانه میزان استقبال داوطلبان در استان از میانگین کشوری بالاتر بوده و کردستان از نظر آمار ثبت نام کنندگان جزء استانهای برتر کشوری به حساب می آید که باید از همه کسانی که احساس وظیفه نموده و در صحنه انتخابات مجلس هشتم در استان حاضر شده اند تقدیر و تشکر کرد.

استاندار کردستان بر همکاری تمامی ادارات و سازمان های دولتی استان با عوامل برگزاری انتخابات مجلس هشتم در استان تاکید کرد و افزود: تمامی امکانات مورد نیاز برای برگزاری انتخاباتی پر شور در 24 اسفند سال جاری باید توسط مسئولان ادارات تامین شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مدیران از شائبه همکاری با داوطلب خاصی به شدت پرهیز نمایند و هیچ وسیله و امکان دولتی نباید در اختیار کاندیدای خاصی قرار گیرد.