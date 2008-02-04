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۱۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۱۰

سفر رسانه ای هرمزگان(1)

نهمین سفر رسانه ای هیئت دولت با سفر به بندرعباس آغاز شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: نهمین سفر رسانه ای هئیت دولت با سفر مهدی کلهر، مشاور رسانه ای رئیس جمهور و 24 تن از خبرنگاران رسانه های مختلف کشور از صبح امروز در بندرعباس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، در این سفر خبرنگاران رسانه های گروهی به همراه  نماینده رئیس جمهور در حضور مدیران کل دستگاه ها و ادارات  به بررسی مصوبات اولین سفر استانی رئیس جمهور و هئیت دولت به هرمزگان می پردازند.

هئیت رسانه ای دولت با سفر به بخشها و شهرهای هرمزگان از نزدیک با روند اجرایی مصوبات و توافقات هئیت دولت در اولین سفر استانی رئیس جمهور آگاه می شوند.

رئیس جمهور و هیئت دولت در بهمن 84 با سفر به هرمزگان به عنوان سومین سفر استانی بالغ بر 98 مصوبه برای توسعه و آبادانی هرمزگان داشت که بخش قابل توجهی از آنها تا کنون به مرحله عملیاتی رسیده است.

این نهمین سفر رسانه ای بررسی مصوبات اولین دور سفر استانی هیئت دولت و رئیس جمهور به استانهای کشور است و پیش از نمایندگان رسانه ای هیئت دولت به استانهای سیستان و بلوچستان، زنجان، ایلام، قزوین، خراسان جنوبی، همدان، بوشهر و قم سفر کرده اند.

کد مطلب 632439

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