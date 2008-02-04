عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- خبرگزاری رسمی عمان گزارش داد: منوچهر متکی وزیرامورخارجه ایران عصر روزگذشته وارد مسقط - پایتخت عمان- شد.

- در حمله نظامیان صهیونیست به سوی روستای مرزی غجر درلبنان، یک لبنانی شهید و یک نفر دیگر زخمی شد.

- شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست فوق العاده خود را برای بررسی اوضاع چاد بدون دستیابی به توافقات به پایان رساند.

-هیلاری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با بیان اینکه "باراک اوباما" توانایی مقابله با جمهوریخواهان را ندارد، از دموکراتها خواست تا وی را به عنوان نامزد این انتخابات انتخاب کنند.

- نظرسنجی های انجام شده حاکی ازآن است که محبوبیت "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه به شدت پایین آمده است.

- ایهود اولمرت نخست وزیررژیم صهیونیستی، یک ژنرال ارتش را به عنوان مسئول مذاکرات صلح با تشکیلات خودگردان فلسطین برگزید.

- بحرین و کویت روزگذشته توافقنامه همکاری در زمینه های سیاسی،اقتصادی، تجاری، نفت و صنعت به امضا رساندند.

- منابع امنیتی فلسطینی امروز اعلام کردند: ارتش رژیم صهیونیستی درحمله به شهرقباطیه در استان جنین درشمال کرانه باختری دو عضو جنبش جهاد اسلامی را به شهادت رساند.

- تلویزیون پاکستان اعلام کرد: در حمله انتحاری صبح امروز در راولپندی درنواحی اسلام آباد که یک دستگاه اتوبوس را هدف قرارداده بود، دست کم سه تن کشته شدند.

- بوریس تادیچ یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری صربستان که مورد حمایت اروپا نیزاست، پیروزی خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد.