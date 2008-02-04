تهیه‌کننده فیلم‌های تلویزیونی "وقت اضافه" و "کشف" درباره کیفیت پایین فیلم‌های تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: "به نظرم این طور نیست. به هر حال در میان فیلم‌های ساخته شده، بعضی عالی از کار در می آیند، تعدادی متوسط و برخی نیز ضعیف هستند و این مسئله نه تنها در مورد فیلم‌های تلویزیونی، بلکه در فیلم‌های سینمایی هم مصداق دارد."

نمایی از فیلم تلویزیونی "وقت اضافه"

وی در ادامه افزود: "تهیه‌کننده‌ای که برایش آبرو مهم باشد، فیلم باکیفیت می‌سازد و دوستانی که چنین تصوری دارند کم نیستند. در مجموع، تولید فیلم‌های تلویزیونی پیشرفت کرده و می‌تواند زمینه‌ای برای ورود نسل جدید باشد. در گذشته به دلیل تعداد کم تولیدات تلویزیونی نسل جدید به سختی جذب کار می‌شدند، اما اکنون شرایط تغییر کرده است. در واقع با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان نیروهای خوب را وارد کار کرد."



تهیه‌کننده فیلم‌های تلویزیونی "بچه‌های ابری" و "پرونده مختومه نیست" خاطر نشان ساخت: "بودجه فیلم‌های تلویزیونی معمولی است، اما همان طور که اشاره کردم تهیه‌کننده‌ای که کار برایش اهمیت داشته باشد، کم‌فروشی نمی‌کند."

جودی ادامه داد: "البته باید قبول کرد کار در تلویزیون سخت‌تر است، چرا که باید نظر 70 میلیون نفر را با تفکرات متفاوت از مخاطبان عام گرفته تا روشنفکر جلب کنید و این کار راحتی نیست."