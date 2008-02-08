جودوی دنیا بسرعت در حال پیشرفت است/ باید تلاش خود را دو چندان کنیم

سرمربی تیم ملی جودو ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: بعد از مسابقات جهانی برزیل، فاصله کشورهای اروپایی با ما بیشتر از قبل شده چرا که آنها دائم درحال تمرین مشترک و مسابقه هستند. داوری ها هم مشکل تر شده و خیلی راحت اخطار نمی دهند و جودوکاران باید سخت تلاش کنند تا امتیاز بگیرند.

وی در مورد رقابت های گرجستان گفت: همانطور که پیش بینی می کردیم مسابقات خیلی سختی را پشت سر گذاشتیم و از جمع 28 مدالی که توزیع شد 27 مدال به کشورهای اروپایی و یک مدال به سایر کشورهای حاضر رسید. البته در این مسابقات از سرلک که در وزن خود مسابقه می داد انتظار بیشتری داشتیم. رجبی بهتر از برزیل بود، مرادی غافلگیر شد و آسیب دید و ملک محمدی هم تا انتهای مبارزه خوب کار کرد و تنها به یک اخطارباخت.

سرمربی تیم ملی جودو ادامه داد: از سوی رئیس فدراسیون ماموریت داشتم تا چند کشور خوب اروپایی را برای تشکیل یک اردوی مشترک به تهران دعوت کنم ولی با هر کشوری که صحبت کردم قبول نکردند به تهران بیایند که دلیل آن هم تکمیل بودن برنامه ها تا زمان المپیک بود. آنها اعلام کردند تا زمان شروع مسابقات هیچ جای خالی ندارند که برای حضور در این اردو از آن استفاده کنند.

وی درپایان گفت: باید شبانه روز تلاش کنیم تا از قافله جودو عقب نمانیم. ضمن اینکه باید ارتباط خود را با جودوی اروپا بیشتر کنیم و در اردوها و مسابقات آنها بیشتر از گذشته شرکت کنیم.