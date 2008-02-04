پیروزی دیرهنگام برای بارسا / اولین برد بیرون از خانه کومان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا دیشب در چارچوب هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا با نتیجه یک بر صفر مقابل میهمان خود اوساسونا به برتری رسید. هرناندز ژاوی در دقیقه 88 این دیدار برای بارسا گلزنی کرد تا آبی و اناری پوشان فاصله امتیازات خود را با تیم رئال مادرید، صدرنشین رقابت های لالیگا، کم کنند.

در دیگر دیدار مهم دیشب، والنسیا با دو گل در خانه وایادولید به برتری رسید. برای والنسیا، خوان ماتا(60) و دیوید ویا(72) گلزنی کردند تا رونالد کومان نخستین پیروزی خارج از خانه خود را با تیم تحت رهبری اش تجربه کند.

در سایر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:

* آتلتیکو مادرید یک - رئال مورسیا یک

* لوانته یک - راسینگ سانتاندر یک

* رکرتیوو هوئلوا یک - سویا 2

* ویارئال یک - رئال مایورکا یک

* رئال زاراگوزا یک - آتلتیکو بیلبائو صفر

* ختافه صفر - اسپانیول یک

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 53 امتیاز

2- بارسلونا 47 امتیاز

3- اسپانیول 39 امتیاز

4- ویارئال 39 امتیاز

................................

18- مورسیا 23 امتیاز

19- رکرتیوو هوئلوا 22 امتیاز

20- لوانته 13 امتیاز