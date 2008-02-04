آزمونهای آزمایشی تافل برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخواست متقاضیان آزمونهای تافل مبنی بر شرکت در آزمون های نمونه ( sample test) سازمان سنجش آموزش کشور و موسسه ETS از این پس در ایام مختلف هفته اقدام به برگزاری آزمون های آزمایشی IBT به نام TPO می کند که نتیجه آن بلافاصله در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

آزمون نمونه دقیقا موازی آزمون اصلی است.

داوطلبان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سازمان سنجش آموزش کشور واقع در خیابان کریم خان زند، بین خیابان استاد نجات اللهی و سپهبد قرنی، پلاک 218 واحد تافل مراجعه کنند.