خلعتبری در گفتگو با مهر: "هامون و دریا" را بر اساس موسیقی جنوب خراسان ساختم

فردین خلعتبری آهنگساز دو فیلم حاضر در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجربا بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "هامون و دریا" فیلمی که برپایه موسیقی ساخته شده است به این معنا که نمایش هنر موسیقی نواحی جنوب خراسان به عنوان منبع و گوهر اصلی مجموع داستان را شکل می دهد و بخش عمده ای از موسیقی در صحنه دیده و شنیده می شود به همین مسئله موسیقی متن را به لحاظ شنیداری تحت تاثیر قرار می دهد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد : "هامون و دریا" را فیلمی در گونه سینمای کودک و نوجوان و به نوعی معنا گرا قرار دارد که مبین عشق هامون به دختری به نام دریا است و بخش عمده ای از این دلدادگی به زبان موسیقی روایت می شود و به دلیل همین همراهی باید پیوند ظریفی بین تصویر و موسیقی برقرار می شد تا این بیان موسیقایی به شکل اغراق شده از دامن فیلم بیرون نزد و همچنین بار عاطفی خود را تا پایان حفظ کند.

این آهنگساز افزود : جدا از روایت های عینی و تصویری بخش عمده ای از این نوع موسیقی به متن اختصاص دارد به این معنا که دربرخی از صحنه حضور ساز به شکل عینی وجود ندارد و از جایی که نگاه جستجوگر فیلمساز در طول فیلم جاری می شود و صحنه های ملودرام شکل می گیرد از ارکستر زهی با نت های کشیده تر استفاده می کنم در واقع همه تلاش من این بود که بار دراماتیک صحنه های عاشقانه و یا جستجوگر را با نوعی دیگر از موسیقی بالا ببرم .

وی با اشاره به تجربه ساخت موسیقی متن هایی در گونه مقامی گفت : پیش از این موسیقی نماهنگ نواحی، "کولی"علی شاه حاتمی را ساخته ام و تجربه موسیقی هایی از این دست را داشته ام اما تجربه ساخت موسیقی فیلم "هامون و دریا" و کار با ابراهیم فروزش این امکان را به داد تا با موسیقی فیلم هایی که به نوعی روایت مستند گونه دارند بیش از پیش آشنا شود.

فردین خلعتبری در پاسخ به این سئوال که تاچه اندازه از مولفه های موسیقی نواحی جنوب خراسان استفاده کرده گفت : منبع تصویری "هامون و دریا" موسیقی جنوب خراسان بود به همین دلیل فیلم ازجهت موسیقی خراسان بسیارغنی بود و دلیلی ندیم بیش از آنچه در فیلم موجود است سراغ موسیقی نواحی خراسان بروم و باید همه توجهم را بربار دراماتیکی صحنه ها متمرکز می کردم .

وی در خصوص چگونگی ساخت موسیقی فیلم "سهم گمشده" به کارگردانی حسن نجفی گفت : تجربه ساخت این فیلم بسیار متفاوت از "هامون و دریا" بود در این فیلم هم به نوعی از موسیقی بومی و نواحی ازبکی و آذری استفاده کرده ام اما موسیقی متن "سهم گمشده" بیش از هر عنوانی به تقویت جریان حس فیلم کمک می کند.