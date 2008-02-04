تمامی سهمیه های المپیک را کسب می کنیم/ موفقیت در پکن دور از دسترس نیست

محمد رضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی کشورمان در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار مهر به بیان برنامه ها، مشکلات و نیازهای کشتی در آستانه دیدارهای گزینشی المپیک پرداخت. یزدانی خرم در خصوص مهمترین برنامه های فدراسیون گفت: در حال حاضر و با نزدیک شدن به پایان سال شمسی مشغول تنظیم برنامه و تقویم ورزشی سال آینده هستیم که در آن تمامی اردوها، مسابقات و تورنمنت هایی که باید کشتی گیران مان درآن حضور یافته و محک بخورند پیش بینی می شود. این تقویم کلیه رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان را در بر می گیرد اما لازم است که تغییراتی را در برخی موارد صورت دهیم.

وی ادامه داد: تقویم فیلا و کشورهای صاحب نام کشتی نشان می دهد که مهمترین مسابقات داخلی و همچنین تورنمنت ها و مسابقات حساس دو رده سنی نوجوانان و جوانان در شش ماهه اول سال برگزار می شود و این در حالی است که بیشتر مسابقات داخلی ما دراین دو رده سنی و در شش ماهه دوم برگزارمی شده که مشکلاتی اعم از دور افتادن اردونشینان از درس و تحصیل و کنسل شدن اعزام ها را در پی داشته است. در این شرایط تیمی هم که به مسابقات اعزام می شد به دلیل نداشتن تدارکاتی مناسب نتیجه خوبی نمی گرفت. به همین دلیل باید دقت بیشتری روی این موضوع داشته و اردوها و مسابقات مان را منطبق و هماهنگ با دنیا برگزار کنیم.

یزدانی خرم با تاکید بر این موضوع که دیگر در هر جام و تورنمتنی شرکت نخواهیم کرد، گفت: موضوع مهم دیگری که در برنامه های مان گنجانده ایم این است که از این پس اگر تیمی آماده و قدرتمند نداشته باشیم که اردوهایی خوب و منظم را پشت سر گذاشته باشد در تورنمنت ها و جامها شرکت نخواهیم کرد، ضمن اینکه مکان برگزاری مسابقات، کشورهای شرکت کننده و نفرات تیم ها و در کل اعتبار و ارزش جام ملاک اعزام یا اعزام نشدن کشتی گیران مان خواهد بود. به عبارت روشن فقط در جام های معتبر و مهم جهان و آنهم با تیم هایی آماده و قدرتمند شرکت خواهیم داشت.

وی در ادامه افزود: اصلا دلیلی نمی بینم وقتی تیم کشورمان آماده و مهیای حضور در جام و مسابقه ای خاص نیست فقط به صرف حضور، تیمی را به تورنمنت ها اعزام کنیم. حتما باید نفرات مان اردو و تمریناتی خوب را پشت سر گذاشته و آمادگی لازم را داشته باشند تا مجوز اعزام بدهیم، چرا که بحث اعتبار و آبروی ایران و همچنین هزینه هایی سرسام آور در میان است که می توان آن را به جای حضور بی منطق و بی نتیجه در فلان مسابقه به تیم ملی و اردو تزریق کرد.

رئیس فدراسیون کشتی در ادامه به لزوم حمایت سازمان و کمیته ملی المپیک از طرح و برنامه استعدادیابی و پشتوانه سازی فدراسیون اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در طول دوره فعالیتم در فدراسیون کشتی با مشکل مالی مواجه نبوده و نیستیم اما قطعا برنامه های عظیمی که برزگر برای استعدادیابی در سراسر کشور تنظیم کرده به حمایتی ویژه از سوی مقامات مسئول نیاز دارد. آینده سازی و پرورش پشتوانه نیاز به یک کار سازماندهی شده دارد که قطعا حمایت مالی ویژه ای را نیز می طلبد.

رئیس پیشین فدراسیون والیبال به علمی شدن ورزش تاکید کرد و اظهار داشت: علم و دانش و تکنولوژی مدام در حال تغییر و تحول و به روز شدن است که متاسفانه ما از آن محروم هستیم. باید ضمن افزایش ارتباط با فدراسیون جهانی و کشورهای صاحب نام از مدرسین و اساتید برجسته جهان در بحث های بدنسازی، تغذیه، روانشناسی ورزش، علم تمرین و علوم دیگر دعوت بعمل آوریم تا به ایران آمده و با برپایی کلاس های آموزشی دانش مربیان و داوران کشورمان را افزایش دهند.

یزدانی خرم از روند کاری کادر فنی تیم های ملی ابراز رضایت کرد و افزود: انصافا تمامی مجموعه کادر فنی تیمهای ملی در حال زحمت و تلاش هستند تا به بهترین نحو ممکن داشته ها و تجربیات خود را به اردونشینان منتقل کنند. بی شک سطح آگاهی و علمی آنان را نیز باید با اعزام به کلاس های پیشرفته مربیگری افزایش دهیم تا بتوانند در راهی که پیش گرفته اند موفق تر از قبل عمل کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: 9 سهمیه برای اعزام دو تیم کامل به بازیهای المپیک پکن را نیاز داریم که فیلا چند تورنمنت و همچنین مسابقات قاره ای را برای این مهم در نظر گرفته است. خوشبختانه اردوها و تدارکات خوبی برای مهیا کردن تیم هایی قدرتمند و آماده در نظر گرفته ایم که با داشتن نیروهایی جوان و با انگیزه مشکل خاصی در کسب سهمیه های باقیمانده نخواهیم داشت.

پیشکسوت مدیریت ورزش کشور تصریح کرد: در موقعیت حساس زمانی قرار داریم که تک تک رویدادهای پیش رویمان مهم و سرنوشت ساز است و همین موضوع برای استفاده بهینه از زمان، فضایی آرام و بدور از تنش و حاشیه را می طلبد که مطبوعات و رسانه ها می توانند بیشترین نقش را در ایجاد این فضا داشته باشند.

وی اظهار داشت: خواهش من از تمامی دست اندرکاران و علاقمندان به این رشته ورزشی بخصوص ارباب جراید این است که با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت حساس به ارائه راهکار و بحث های کارشناسی سازنده بپردازند و بیان مطالبی که ممکن است مسئولان و کادر فنی را از راه و اهداف خود خارج کرده و به حاشیه بکشاند را به بعد از المپیک موکول کنند.

یزدانی خرم تاکید کرد: نتیجه گیری در المپیک با توجه به جوانان برومندی که در اردو داریم به هیچ عنوان دور از دسترس نیست و قول می دهم اگر فضا همان فضایی باشد که همه اهالی دلسوز ورزش انتظارش را دارند، قطعا نتایجی درخشان را کسب کنیم.