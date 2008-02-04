راهنمایی کارکنان دولتی بریتانیا برای ارتباط مؤثر با جوامع اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این کتاب که با هدف بهبود روابط دولتی و ممانعت از باورهای نادرست ارائه شده کارکنان دولت را برای پرهیز از اشاره مستقیم به رابطه افراط گرایی و برخی ازجوامع دینی راهنمایی و هدایت می کند.

در این راهنما که از سوی وزارت کشور تدوین شده آمده است: این کتاب قصد ندارد به عنوان فهرست قطعی چه بگوییم و چه نگوییم عمل کند بلکه قصد دارد شرایطی را مورد تأکید قرار دهد که خطر سوءتفاهم را افزایش داده و از پذیرش موثر پیام ممانعت به عمل می آورد. این کتاب را نمی توان اصلاح سیاسی دانست، چرا که شواهد نشان می دهند اگر افراد تصور کنند مورد حمله قرار گرفته اند دیگر به پیام درحال انتقال توجهی نمی کنند.

این راهنما به کارکنان دولت توصیه می کند از عبارتهایی چون جهادی به معنای افراط گرا استفاده نکنند چرا که این نوع عبارتها ارتباط واضحی میان اسلام و تروریسم قائل می شوند.

سخنگوی وزارت کشور تصدیق کرده این راهنما طی چند هفته اخیر به رئیس پلیس بریتانیا، مقامهای محلی و وزارتخانه های دولت ارائه شده است.

این سخنگو افزود: این کتاب نخستین راهنما از مجموعه راهبردهای ارتباطی است که با هدف توجیه کارکنان دولت درباره پیشبرد اهداف دولت در استراتژی مبارزه با ترویسم صورت گرفته است؛ چرا که ارتباطهای دولتی منسجم و موثر در رابطه با مبارزه با تروریسم بسیار حائز اهمیت تلقی می شود و زبان بخشی از این امر است.

وی تصریح کرد: به منظور برقراری ارتباط مؤثر ما به ارتباط شفاف و مقتضی نیازمندیم و اگر پیام ما مبهم باشد افرادی که باید آنها را درک کنند به آن توجه نکرده و مخاطب تنها تأثر منفی آن را مورد توجه قرار می دهد.