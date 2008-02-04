30 درصد خسارات کشاورزی به علت وجود علفهای هرز است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسن راشد محصل در آیین افتتاحی همایش دو روزه ملی علوم علفهای هرز ایران گفت: در ایران بین 250 تا 300 گونه علف هرز وجود دارد که خسارت ناشی از آن به محصولات کشاورزی به طور متوسط 30 درصد است.

وی با اشاره به اینکه بعضی از علفهای هرز از جمله کاسنی، بومادران و شاتره خواص دارویی دارند افزود: مصرف برخی از علفهای هرز حتی توسط دام موجب مسمومیت می شود.

راشد محصل خاطرنشان کرد: قادر به حذف کامل و کنترل علفهای هرز از محیط خود نیستیم زیرا این گیاهان در برابر هر مبارزه ای مقاومت می کنند اما مدیریت کردن علف های هرز بهترین راه حل مبارزه با این آفت است.

وی اظهار امیدواری کرد: مسئولان بخش کشاورزی از وجود جوانانی که با تعهد و تخصص به تحصیل علم مشغولند به عنوان بسیجیان واقعی علم علفهای هرز جهت خدمت در برنامه های کاری استفاده کنند.

دبیر این همایش نیز با اشاره به اینکه از 355 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش تعداد 229 مقاله مورد تایید قرارگرفته است، گفت: 32 مقاله به صورت شفاهی و بقیه به صورت پوستر ارائه می شود.

محمد بازوبندی هدف از برگزاری این همایش را آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی در عرصه های مرتبط با علوم علفهای هرز، بررسی موانع توسعه تحقیقات علف های هرز، آشنایی با توانمندیهای موجود و ارائه نتایج تحقیقاتی در زمینه علوم علفهای هرز ایران دانست.

در ادامه رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه از شش هزار و 700 گونه علف هرز شناسایی شده در دنیا 18 گونه آنها خطرناک است، بیان داشت: علفهای هرز را مهاجر و مهاجم می دانند و این شاید به خاطر ندانستن خواص آن گیاه باشد.

محمد اسماعیل نیا خاطرنشان کرد: گونه های مهاجم در حفظ آب و خاک نقش بسیار ارزشمندی دارند.

وی اظهار امیدواری کرد: با استفاده از پیشکسوتان انجمن علوم علفهای هرز و دانشمندان جوان به جایگاهی برسیم که علفهای هرز را کنترل کنیم.

دکتر توکلی رئیس مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه این مرکز بزرگترین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کشور است گفت: در این مرکز 200 نفر محقق درتمام زمینه های کشاورزی و تحقیقاتی در راستای چالشهای بخش کشاورزی فعالیت دارند.

وی اظهار داشت: در صددیم محصولات کشاورزی و باغی را به گونه ای مدیریت کنیم که کمترین خسارت را از علفهای هرز داشته باشیم.

وی افزود: استفاده ازعلف کشها تأثیرات زیست محیطی دارد و در زمینه اکولوژی با علفهای هرز باید مقابله کرد.