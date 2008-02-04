بحث تسهیلات ازدواج جوانان روی میز هیئت وزیران

علیرضا مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : در صورت تصویب این آئین نامه و اجرای آن بار سنگینی از دوش جوانان در امر ازدواج برداشته خواهد شد.

وی تاکید کرد : انتظار داریم آئین نامه این قانون به سرعت تصویب تا زمینه اجرای آن فراهم شود.

مدیرکل دفتر ساماندهی امور جوانان سازمان ملی جوانان، نحوه همسر گزینی را دغدغه امروز قشر جوان دانست و افزود : تا کنون در ارتباط با ازدواج به ابعاد فرهنگی پرداخته نشده است و این در حالی است که عملکرد برخی دستگاهها تمامی برنامه و اقدامات گذشته را نیز زیر سئوال می برد.

وی خاطرنشان کرد: صداو سیما با پخش یک سریال و تاکید بر زندگی افراد مرفه نتایج تمام دوره های آموزشی را از بین می رود.

مختاری اظهار داشت : دغدغه مسئولان کشور نیز امروز ایجاد تسهیلات است در حالی که باید در کنار این امر مسائل فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کل دفتر ساماندهی امور جوانان سازمان ملی جوانان با اشاره به کمکهای صندوق مهر امام رضا (ع) در زمینه ازدواج و افزایش تسهیلات ازدواج گفت : جوانان از طریق این صندوق چهار میلیون تومان به زوجین به صورت نقد و برای خرید کالا پرداخت می کنند اما معتقد هستیم این میزان شاید فقط برای تشکیل خانواده در شهرهای کوچک جوابگو باشد، بنابراین ایجاد تسهیلات بیشتر در امر ازدواج امری ضروری است که باید به صورت اساسی به آن پرداخت.