آژانس بین المللی انرژی اوپک را به اعمال فشار بر اقتصاد جهان متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "ایندپندنت"، آژانس بین المللی انرژی با بیان این مطلب افزود: تصمیم اوپک مبنی بر عدم افزایش تولید موجب محدودیتهایی در عرضه جهانی نفت می شود و قیمت نفت را افزایش می دهد که این امر موجب وارد آمدن فشار اضافی به اقتصاد آسیب پذیر جهان می شود.

این درحالی است که سازمان کشورهای صادر کننده نفت با اعلام اینکه بحران به وجود آمده ناشی از افزایش قیمت نفت نیست ، بحران رهن در آمریکا را باعث تنزل اقتصاد جهانی دانست.