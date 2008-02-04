  1. هنر
توجه به ادبیات کهن و هویت ملی در شوکران

شماره بیست و نهم دو ماهنامه ادبی "شوکران" همراه با نیم ویژه نامه ای درباره عباس صفاری - شاعر، مترجم و نویسنده - منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمقاله شماره جدید این دو ماهنامه ادبی با عنوان "باز هم درشتی بیگانگان" به تحرکات بیگانگان در جهت تصاحب بزرگان و مفاخر فرهنگی ایران پرداخته و بخش عمده ای از زمینه های چنین اقداماتی را ناشی از غفلت عمومی در جامعه ایران نسبت به این مواریث ملی دانسته و آورده است: غفلت عمومی به راستی درد بزرگی است اما وقتی می بینیم برخی موسسات دولتی و خصوصی به بازاندیشی فرهنگ ایران اهتمام می ورزند، دلمان آرام می گیرد. 

پونه ندایی مدیرمسئول و سردبیر این نشریه ادبی در ادامه این مطلب با مثبت ارزیابی کردن اقدام وزارت ارشاد در حمایت از انتشار کتابهایی که به فرهنگ و تمدن ایران و اسلام بپردازند، تاکید کرده است: وقتی پای تعرض بیگانگان به منافع ملی و فرهنگی کشورمان به میان می آید، همگان بدون درنظر گرفتن رویکردهای سیاسی و اختلافات داخلی نسبت به ایران و هویت خود حساسیت نشان می دهند.

صاحب امتیاز شوکران همچنین از تصمیم اش برای "درج مقالات علمی بیشتر درباره ادبیات کهن و هویت ایرانی" در این نشریه ادبی خبر داده است.

شماره اخیر شوکران در واقع نیم ویژه نامه ای است درباره عباس صفاری نویسنده، شاعر، مترجم و پژوهشگر ادبی و در همین زمینه گفتگویی مفصل با وی در گوهران منتشر شده است.                                                               

همچنین محمد محمدعلی در مقاله ای به پیشینه قصه های علمی تخیلی در ایران پرداخته و سابقه آن را به 72 سال قبل و زمان انتشار "وغ وغ ساهاب" نوشته صادق هدایت برگردانده است.

در شماره جدید شوکران، سید فرید قاسمی در مطلبی با عنوان "روزنامه نگار کتابفروش" و به مناسبت پنجاهمین سالمرگ حسین کوهی زمانی روزنامه نگار سالهای پس از مشروطه و صاحب روزنامه "نسیم صبا" یاد او را گرامی داشته است.

"آن روز که استالین مرد" داستانی از دوریس لسینگ، گزارشی از مرکز اسلامی - عربی کره جنوبی و اشعاری از عمران صلاحی، مفتون امینی، ریچارد براتیگن، سعید آذین، اوکتای رفعت، اریش فرید، خوان خلمن و... از دیگر این مجله است.

