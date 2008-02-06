به گزارش خبرنگار مهر، سال‌ها قبل وقتی مجموعه تلویزیونی "دومین انفجار" با بازی ناصر هاشمی، سیما تیرانداز و ... درباره آتش‌نشانان تولید و پخش شد، برای بینندگان جذابیت داشت. این مجموعه روایتگر آتش‌نشانانی زحمتکش بود که گاه حرفه‌شان به زندگی خانوادگی لطمه می‌زد و موجب اختلاف می‌شد. بعد از این مجموعه، دیگر تلویزیون سرغ آتش‌نشانان نرفت.

البته مجموعه‌های خارجی با این محوریت خریده و از تلویزیون پخش شده است. یکی از آنها "نشان سرخ" است که از چندی پیش از شبکه تهران پخش می‌شود و مورد توجه بینندگان هم قرار گرفته است. اما شبکه تهران به فکر افتاده مجموعه "عملیات 125" را با محوریت آتش‌نشانان تولید کند. این مجموعه به کارگردانی افخمی از 12 بهمن جلو دوربین رفته و تصویربرداری آن ادامه دارد. منوچهر هادی هم در کارگردانی این پروژه به افخمی کمک می‌کند.

افخمی در مجموعه "عملیات 125" می‌خواهد روایتگر زندگی پنج جوان باشد که موقعیت و شرایط مختلف دارند و تنها امشتراک آنها این است که می‌خواهند به استخدام سازمان آتش نشانی درآیند. البته این مجموعه فقط نمایانگر صحنه‌های دلخراش مثل بی‌احتیاطی، گازگرفتگی و ... نیست و قصد دارد صحنه‌های بامزه همچون گیر کردن انگشت در باتری و ... را هم نشان دهد.

من نیز ظهر یکی از روزهای سرد زمستانی راهی ستاد فرماندهی آتشنشانی تهران می‌شوم. ستاد فرماندهی مملو از افرادی است که مرتب به این طرف و آن طرف می‌روند. بعد از جواب دادن به چند سئوال نگهبان وارد ستاد می‌شوم. بعد از آماده شدن محمد فیلی بازیگر نقش حاج آقا بیگلو، حسنعلی اسدی پشت دوربین قرار می‌گیرد.

افخمی درباره حضور دوباره خود در تلویزیون بعد از مجموعه "کوچک جنگلی" می‌گوید: "کار در تلویزیون نیاز به مقدمه‌چینی طولانی دارد و در طول این سال‌ها این موقعیت پیش نیامد، چرا که درگیر پروژه‌های سینمایی بودم. من با تلویزیون قهر نکرده بودم، چرا که اینجا مثل خانه خودم است و بازنشسته تلویزیون هستم."

وی درباره پذیرش کارگردانی این پروژه می‌افزاید: "ساخت کارهای پرتحرک را خیلی دوست دارم و خیلی وقت است فیلم اکشن نساخته‌ام، تا اینکه مجموعه "عملیات 125" فرصتی را برایم فراهم کرد تا کاری پرتحرک بسازم. این مجموعه ماجراجویانه و جوانانه است. دلیل اینکه منوچهر هادی را برای کارگردانی این پروژه انتخاب کردم به فیلم "قرنطینه" او برمی‌گردد که خوش‌ساخت بود."

کارگردان مجموعه "عملیات 125" درباره حضور دو کارگردان و تاثیر آن بر یکدست شدن کار می‌گوید: "من به عنوان تهیه‌کننده موظف به حفظ کیفیت کار هستم، حتی اگر کارگردانی نکنم جزو تهیه‌کنندگانی هستم که در کار دخالت می‌کنم تا مجموعه یکدست باشد. به نظرم هادی به کار اشراف دارد. علاوه بر آن خودم مشغول بازنویسی فیلمنامه "عملیات 125" هستم و روی قصه کنترل دارم."

وی اشاره می‌کند: "قصه‌های این مجموعه اپیزودیک را علیرضا افخمی طراحی کرده و با کمک ابوالحسنی و شیرزاد در 13 قسمت نوشتند. در بازنویسی تعداد قسمت‌های مجموعه افزایش می‌یابد. به عنوان نمونه دو قسمت اول در بازنویسی من تبدیل به پنج قسمت شده است."

محمد فیلی که سال‌ها قبل در فیلم "روز شیطان" ساخته بهروز افخمی بازی کرده، درباره پذیریش بازی در مجموعه "عملیات 125" می‌گوید: "در این مجموعه نقش حاج آقا بیگلو مدیر کل سازمان آتش نشانی را بازی می‌کنم. با توجه به اینکه این مجموعه نماینگر زحمات آتش نشانان است و تاکنون کاری به گستردگی این پروژه ساخته نشده و حضور افخمی، بازی در این پروژه را پذیرفتم."

وی در ادامه می‌افزاید: "مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" می‌تواند گوشه‌ای از زحمات آتش‌نشانان را به تصویر بکشد. از سوی دیگر افخمی جزو کارگردانانی است که وقتی با او کار می‌کنید تجربه زیادی کسب می‌کنید. او با وسواس زیاد کار را ضبط می‌کند. من هم سعی کردم برای ایفای نقش مطالعاتی داشته باشم تا بدانم رفتار آتش نشنان هنگام حادثه چگونه است"

فیلی مجموعه‌های "در برابر باد"، "ساحل جنوبی" و فیلم‌های تلویزیونی "بچه‌های ابری" و "خانه ویران اورامان" را در نوبت پخش از تلویزیون دارد. وی در مجموعه "مختارنامه" هم به کارگردانی داود میرباقری نقش شمر را بازی کرده است.

بعد از گفتگو با فیلی سری به اتاق گریم می‌زنم. جلال معیریان طراح و محمد توسلی مجری گریم را می‌بینم که کنار آینه‌ گریم نشسته‌اند و عکس‌های تست گریم بازیگران روی دیوار خودنمایی می‌کند. از معیریان می‌پرسم چرا بعد از "کوچک جنگلی" دیگر با افخمی کار نکرده و او می‌گوید: "موقعیتی برای همکاری دوباره پیش نیامد، اما "عملیات 125" خط بطلان بر تمام تصورات می‌کشد که می‌گفتند ما با هم کار نمی‌کنیم. وقتی افخمی برای این پروژه از من دعوت کرد، بدون آنکه بدانم کار چیست پذیرفتم."

وی در ادامه می‌افزاید: "وقتی فیلمنامه را خواندم متوجه شدم برای اولین بار از پیشانی‌ام مجموعه‌های تاریخی و مذهبی و پرزحمت پاک شده است. در مورد گریم هم فکر کردم شخصیت‌های فیلمنامه می‌توانند خودشان باشند، ولی چه گریمی باید در نظر می‌گرفتم. به عنوان نمونه فرهاد قائمیان که رئیس آموزش آتش نشانان را بازی می‌کند، باید چه گریمی داشته باشد. وقتی وارد کار شدم احساس کردم باید متعادل‌سازی کنم."

طراح گریم مجموعه "عملیات 125" ادامه می‌دهد: "بی تعارف بگویم متعادل‌سازی مشکل است و گریمور باید تجربه، بینش و دانش داشته باشد. البته نه اینکه خودم تمام این موارد را دارم، اما 40 سال سابقه تجربه خوبی است. به ویژه اینکه از سال 52 در امر متعادل‌سازی چهره و شخصیت‌سازی تدریس می‌کنم. وقتی رضا رویگری را برای این فیلم گریم کردم به من گفت خیلی به شخصیت‌اش در مجموعه نزدیک شد یا فیلی گفت برای اولین بار گریم خوبی روی صورتش انجام شده است."

معیریان درباره اینکه چند بار بازیگران این مجموعه تست گریم شدند، می‌گوید: "من ترجیح می‌دهم تست گریم روی عکس بدون سایه و بدون ژست بازیگر باشد تا اینکه روی صورت. همیشه هم وقتی فیلمنامه را می‌خوانم اول روی عکس و بعد چهره تست می‌زنم و بعد از آن مجری گریم آن را اجرا می‌کند. مجموعه "عملیات 125" هم استثناء نبود. محمد توسلی به خوبی گریم را روی صورت بازیگران اجرا می‌کند و از کار او خیلی راضی هستم."

بعد از گفتگو با معیریان سری به گروه می‌زنم، افخمی مشغول دکوپاژ کردن است و سایر عوامل خود را برای ضبط صحنه‌ای دیگر آماده می‌کنند. در مجموعه "عملیات 125" بازیگرانی چون فرهاد قائمیان، کاوه سماکباشی، کاوه خداشناس، مجتبی رجبی، مارال فرجاد، اکرم محمدی، فلور نظری، ایمان صفا، امیرحسین هجرتی، هادی دیباجی و پرستو پاشایی بازی می‌کنند.

عوامل این پروژه عبارتند حسنعلی اسدی و فرخ مجیدی مدیر تصویربرداری، داود هاشمی مجری طرح، علیرضا ابوالقاسم‌نژاد مدیر تولید، شهاب حیدری جانشین تولید، احمد پوری‌بابایی صدابردار، جلال معیریان طراح گریم و مرجان شیرمحمدی طراح صحنه و لباس.