آمادگی حماس جهت مذاکره غیرمشروط با فتح/ لزوم وحدت ملی در برابر اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد مشعل درگفتگو با روزنامه عکاظ عربستان درپاسخ به پرسشی درباره گذرگاه های فلسطینی گفت : موضع ما درباره گذرگاه از زمان امضای توافقنامه گذرگاه ها درسال 2005 روشن است و ما اعلام کردیم که این توافقنامه به اسرائیل برای محاصره ساکنان نوارغزه کمک می کند. درحال حاضر هم این توافقنامه وجود ندارد،زیرا براساس متن آن عمر این توافقنامه یک ساله بود، اما فقط ازسوی طرفین تجدید می شود. این توافقنامه قانونا به پایان رسیده است.

رئیس دفترسیاسی حماس درادامه با اشاره به این موضوع که حماس خواستار ایفای نقش مهم مصر در گذرگاه رفح است، تصریح کرد: به برادران مصری پیشنهاد اداره گذرگاه را به طور مشترک با تشکیلات خودگردان فلسطین دادیم و درعین حال پیشنهاد کردیم تا از بعضی عناصر که در زمینه گذرگاه و گذرنامه ها مهارت دارند، با این شرط که اسرائیل هیچ نقشی درآن نداشته باشد، استفاده کنیم.

مشعل درادامه این موضوع را که ازبین بردن دیوارمرزی رفح یک تصمیم سازماندهی شده از سوی حماس یا دیگر گروه ها بوده، رد کرد و اظهارداشت : این موضوع درست نیست. ما دائما با مسئولان مصری درارتباط هستیم و به آنان از همان لحظه اول بازشدن گذرگاه رفح تاکید کردیم که این اقدام، اقدامی سازماندهی شده نبود، بلکه درنتیجه خشم ملی و محاصره ای که بیش از 8 ماه به طول انجامید، به وقوع پیوست.

رئیس دفترسیاسی حماس درادامه آمادگی حماس را برای گفتگوی غیرمشروط با فتح با نظارت فلسطینی یا عربی برای بررسی همه موضوعات اعلام کرد و گفت: ما مذاکراتی می خواهیم که حقوقمان را حفظ کند و ما آماده ایم تا در چارچوب معیارهای ملی مذاکره کنیم و این غیرمعقول است که تشکیلات خودگردان فلسطین برای مذاکره با ما شرط بگذارد، اما بدون وضع هیچ شرطی با اسرائیل وارد مذاکره شود.

وی درپاسخ به این پرسش که آیا حماس درنظر داشت تا درخلال کنفرانس ملی فلسطینی که اخیرا دردمشق برگزارشد، سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) به موازات این سازمان تشکیل دهد؟ گفت: ما چنین موضوعی را در نظر نداریم و دربیانیه صادره از کنفرانس نیز بر تاسیس سازمانی به موازات سازمان آزادیبخش اشاره ای نشد، بلکه بر ضرورت وحدت فلسطینیان برای مقاومت با اشغالگری اسرائیل تاکید شد.

مشعل درادامه افزود: ما خواستار دموکراسی کامل در سازمان آزادیبخش فلسطین هستیم،زیرا تشکیلات خودگردان فلسطین فقط به فلسطینیان داخل یعنی کرانه باختری و نوارغزه توجه می کند.