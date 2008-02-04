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۱۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۱۲

آغاز ثبت نام نیمسال دوم دانشجویان آزمون محور از 25 بهمن ماه

آغاز ثبت نام نیمسال دوم دانشجویان آزمون محور از 25 بهمن ماه

مسئول مرکز پیشرفته دانشگاه پیام نور گفت: ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 87-86 دانشجویان آزمون محور (رادیو تلویزیونی) دانشگاه پیام نور از 25 بهمن آغاز و تا 5 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

دکتر محمد رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام و انتخاب واحد این دسته از دانشجویان به صورت اینترنتی انجام می گیرد و دانشجویان برای ثبت نام از طریق وارد کردن شماره کد ملی و شماره شناسنامه وارد سیستم اینترنتی دانشگاه شده و می توانند اقدام به ثبت نام و انتخاب واحد کنند.

وی ادامه داد: حذف و اضافه اول این دانشجویان از 20 اسفند ماه آغاز می شود و تا 25 همین ماه ادامه دارد. حذف و اضافه دوم نیز از 20 فروردین آغاز و تا 25 فروردین ادامه خواهد داشت.

مسئول مرکز پیشرفته دانشگاه پیام نور افزود: این دوره ها کاملا غیر حضوری بوده و پشتیبانی از طریق صدا و سیما انجام می گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر 8 هزار دانشجوی آزمون محور در 17 رشته کارشناسی دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 632584

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