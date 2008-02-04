آغاز ثبت نام نیمسال دوم دانشجویان آزمون محور از 25 بهمن ماه

دکتر محمد رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام و انتخاب واحد این دسته از دانشجویان به صورت اینترنتی انجام می گیرد و دانشجویان برای ثبت نام از طریق وارد کردن شماره کد ملی و شماره شناسنامه وارد سیستم اینترنتی دانشگاه شده و می توانند اقدام به ثبت نام و انتخاب واحد کنند.

وی ادامه داد: حذف و اضافه اول این دانشجویان از 20 اسفند ماه آغاز می شود و تا 25 همین ماه ادامه دارد. حذف و اضافه دوم نیز از 20 فروردین آغاز و تا 25 فروردین ادامه خواهد داشت.

مسئول مرکز پیشرفته دانشگاه پیام نور افزود: این دوره ها کاملا غیر حضوری بوده و پشتیبانی از طریق صدا و سیما انجام می گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر 8 هزار دانشجوی آزمون محور در 17 رشته کارشناسی دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل هستند.