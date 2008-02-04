نرخ بهره بانکی تا برنامه چهارم به زیر 10 درصد می رسد

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران افزود: از اولین برنامه هایی که مجلس هفتم به اجرا گذاشت، طرح مبارزه با فساد و بی عدالتی و مفاسد اقتصادی بود.

وی ادامه داد: برای حل پرداخت عدالتمندانه حقوق کارمندان، نمایندگان مجلس پرداخت یکنواخت حقوق کارمندان را به تصویب رساندند.

رئیس فراکسیون توسعه روستایی بیان داشت: توجه مجلس هشتم به روستاییان یکی از اقدامات مهمی بود که انجام شد و از اوایل انقلاب مجلس هفتم بیشترین توجه را به این امر داشته است.

دهقان یادآور شد: اختصاص 700 میلیارد تومان برای راه روستایی، 100 میلیارد تومان بیمه خدمات درمانی و 200 میلیارد تومان برای بیمه تامین اجتماعی روستایی از دستاوردهای فراکسیون توسعه روستایی است.

وی ادامه داد: تصویب طرح الزام دولت به توسعه متوازن روستایی، اختصاص 40 درصد از منابع استانی به آب، راه و بهسازی روستاها، توجه به بیمه تضمینی برخی محصولات کشاورزی از دیگر فعالیتهای تصویب شده فراکسیون توسعه روستایی است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان داشت: از فعالیتهای این کمیسیون طرح منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و طرح تحقیق و تفحص از قوه قضائیه است که نمایندگان به این دو طرح رای داده و آن را به تصویب رسانده اند.