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۱۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۵۵

محمد دهقان:

نرخ بهره بانکی تا برنامه چهارم به زیر 10 درصد می رسد

نرخ بهره بانکی تا برنامه چهارم به زیر 10 درصد می رسد

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم چناران در مجلس گفت: با تصویب قانونی در مجلس، بهره بانکی از 22 درصد به 12 درصد رسیده که تا برنامه چهارم این رقم به زیر 10 درصد می رسد.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران افزود: از اولین برنامه هایی که مجلس هفتم به اجرا گذاشت، طرح مبارزه با فساد و بی عدالتی و مفاسد اقتصادی بود.

وی ادامه داد: برای حل پرداخت عدالتمندانه حقوق کارمندان، نمایندگان مجلس پرداخت یکنواخت حقوق کارمندان را به تصویب رساندند.

رئیس فراکسیون توسعه روستایی بیان داشت: توجه مجلس هشتم به روستاییان یکی از اقدامات مهمی بود که انجام شد و از اوایل انقلاب مجلس هفتم بیشترین توجه را به این امر داشته است.

دهقان یادآور شد: اختصاص 700 میلیارد تومان برای راه روستایی، 100 میلیارد تومان بیمه خدمات درمانی و 200 میلیارد تومان برای بیمه تامین اجتماعی روستایی از دستاوردهای فراکسیون توسعه روستایی است.

وی ادامه داد: تصویب طرح الزام دولت به توسعه متوازن روستایی، اختصاص 40 درصد از منابع استانی به آب، راه و بهسازی روستاها، توجه به بیمه تضمینی برخی محصولات کشاورزی از دیگر فعالیتهای تصویب شده فراکسیون توسعه روستایی است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان داشت: از فعالیتهای این کمیسیون طرح منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و طرح تحقیق و تفحص از قوه قضائیه است که نمایندگان به این دو طرح رای داده و آن را به تصویب رسانده اند.

کد مطلب 632585

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