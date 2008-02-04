شاعران سیاه و سفید آمریکا با یک کتاب به ایران آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در دو بخش مختلف با عناوین "شعر سفیدپوستان آمریکا" و "شعر سیاه پوستان آمریکا" توسط مترجم انتخاب و ترجمه شده است.

کتاب در آغاز با مقدمه ای تحت عنوان تاریخچه شعر آمریکا شروع می شود. در این مقدمه آمده است: نخستین کسی که توانست شعر آمریکا را از سلطه دیرینه سال شعر انگلیس برهاند و به آن هویت ببخشد "لانگ فلو" از معروف ترین شاعران گروه "فایر ساید" بود. در قرن نوزدهم خانواده ها، اشعار آنها را شبها کنار آتش بخاری می خواندند...

در ادامه آمده است: بسیاری از منتقدان قرن بیستم، تاریخ آغاز شعر ناب آمریکا را چاپ کتاب "برگهای علف" از والت ویتمن در سال 1855 می دانند... اگر والت ویتمن را پدر زمینی شعر مدرن آمریکا می دانند، امیلی دیکنسون را مادر آسمانی شعر نوی آمریکا نامیده اند... از شاعران دیگری که اشکال شعری دیگری را آزمودند و چشم انداز شعر آمریکا را وسعت بخشیدند، ادگار آلن پو و هرمان ملویل را می توان نام برد.

کتاب با معرفی و اشعار (نه چندان مطرح) تی اس الیوت آغاز می شود. ادنا سنت وینسنت میلی، دیوید ایگناتو، موریل روکی سر، دبلیو. اس. مروین، آدرین ریچ، ادوارد هرش، کارن سوان سن و چند تن از شاعران دیگر در بخش شاعران سفیدپوست و فیلیس ویت لی، پل لارنس دانبار، لنگستون هیوز، هنری دوماس، سونیا سانچز، مایا آنجلو و... در بخش شاعران سیاه پوست آمده است.

از دیگر ویژگیهای این کتاب داشتن تصاویر شاعران و نیز نادیده گرفتن تعدادی از شاعران مطرح آمریکاست.

"عاشقانه هایی برای عشق، صلح و آزادی" در 600 صفحه، شمارگان دو هزار نسخه و با قیمت شش هزار تومان از سوی نشر نگاه منتشر شده است.