دامپزشکی خراسان رضوی به پرورش دهندگان دام و طیور در فصل سرما هشدار داد

سید محمد دستور صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: حیواناتی که در آنها هر نوع علائم بالیی از قبیل سرفه، عطسه و … دیده می شود باید حتما از سایر حیوانات جدا نگهداشته شوند تا باعث گسترش بیماری در سایر دامها نشود.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: آب مصرفی حیوانات نباید سرد و یخ زده باشد و از دان علوفه یخ زده به دامها جلو گیری شود.

وی افزود: تغذیه دام ها نیز باید در فواصل زمانی مناسب صورت پذیرد و تا حد امکان میزان مواد خشک و انرژی زا به جیره غذایی دام افزوده شود.

دستور اظهار داشت: در صورت استفاده از وسایل گرما زا در محل نگهداری دام ها، طوری برنامه ریزی شود تا گازهای حاصل از احتراق این وسایل به خارج از محل دام ها هدایت شود.

وی تصریح کرد: با توجه به حساس بودن حیواناتی نظیر اسب به نوسانات درجه حرارت محیط، به کلیه باشگاه های سوار کاری و دارندگان انواع اسب، توصیه می شود تمهیدات لازم جهت یکنواختی درجه حرارت محیط فراهم گردد و حتی المقدور اسب ها را با پوشش مخصوص نگهداری نمایند.

دستور افزود: با توجه به همزمانی سرما با فصل زایش دام ها، باید زایش دام ها در جای تمیز و گرم که امکان تهویه هوا موجود باشد صورت پذیرد، با توجه به سردی هوا و نیاز بره و بزغاله ها و گوساله های سنتی به انرژی بیشتر توصیه می شود بره و بزغاله را از مادر جدا نکنند تا بتواند از طریق شیر خوردن مداوم انرژی مورد نیاز را تامین کنند.

وی اظهار داشت: دارندگان و پرورش دهندگان انواع طیور لازم است دقت نمایند دمای آب مصرفی طیور با دمای سالن یکی باشد همچنین لازم است از ورود هوای مستقیم به سالن پرورش طیور جلوگیری شده.

دستور افزود: در صورت استفاده از وسایل گرمازا به جز هیتر که باعث مصرف اکسیژن سالن پرورش می شوند، قسمتی از سالن جهت خروج گازهای تعبیه گردد.

وی گفت: با توجه به سردی هوا و افزایش مصرف دان، لازم است فرمول غذایی طوری تنظیم گردد که انرژی مورد نیاز برای تمامی گله طیور تامین گردد.

بارش برف و برودت و عدم دسترسی به غذا امکان نزدیک شدن وحوش و پرندگان وحشی و آزاد پرواز را به مناطق مسکونی افزایش می دهد لذا به منظور جلوگیری از بروز بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان توصیه می شود ضمن دوری از این حیوانات وجود تلفات یا لاشه های احتمالی آنان را به نزدیکترین واحد دامپزشکی اطلاع دهند.