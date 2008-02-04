  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۳۵

مسابقات انتخابی تیم تکواندو نوجوانان کشورمان فردا برگزار می شود

مسابقات انتخابی تیم تکواندو نوجوانان کشورمان فردا برگزار می شود

مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم تکواندو نوجوانان کشورمان فردا (سه شنبه) در خانه تکواندو برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که در محل خانه تکواندو برگزار می‌شود، 130 تکواندوکار از 18 استان به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. تهران با 48، مازندران با 15 و اصفهان با 10 تکواندوکار بیشترین شرکت‌کننده را در این رقابت‌ها خواهند داشت. 

نفرات برترمسابقات قهرمانی کشور، رقابت های انتخابی آزاد و همچنین نفرات منتخب کمیته فنی حاضرین در این مسابقات را تشکیل می‌دهند.

برنامه وزن‌کشی این مسابقات ساعت 15 امروز  در محل خوابگاه شماره دو مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

نفرات برتر رقابت‌های انتخابی تیم تکواندو نوجوانان ایران به اردوی آمادگی این تیم که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان آماده می کند، دعوت خواهند شد. 

کد مطلب 632624

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها